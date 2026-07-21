La respuesta de España a Leandro Paredes después del cruce con Gavi

La final del Mundial 2026 sigue generando repercusiones y, en medio de los festejos por el título, la selección de España aprovechó para lanzar una chicana dirigida a Leandro Paredes. Durante la celebración en Madrid junto a los hinchas, algunos futbolistas recordaron el cruce que protagonizó el mediocampista argentino con Gavi tras el pitazo final del partido.

Mientras el plantel recorría las calles de la capital española, Fabián Ruiz y Lamine Yamal mostraron un cartel de cartón con la inscripción: "Velada del año VII: Paredes vs Gavi", en alusión al popular evento de combates entre creadores de contenido. Entre risas, el joven delantero del Barcelona exhibió el cartel frente a las cámaras, en una clara referencia al encontronazo que ambos protagonizaron una vez finalizada la final disputada en el MetLife Stadium.

El origen de la polémica entre Paredes y Gavi

La escena que dio pie a la broma ocurrió inmediatamente después del final del encuentro. Con los ánimos todavía calientes, Eric García celebraba el título junto a sus compañeros cuando Leandro Paredes se acercó para recriminarle algunas actitudes, lo que terminó generando un tumulto en el centro del campo.

En medio del forcejeo, Lionel Scaloni y Walter Samuel ingresaron rápidamente para intentar calmar la situación, aunque la tensión aumentó cuando Gavi también se involucró en la discusión.

Con varios futbolistas intentando separar, Paredes y el mediocampista español protagonizaron un breve encontronazo que terminó con ambos en el césped, en una de las imágenes más comentadas del cierre de la final.

Una vez controlada la situación, los jugadores españoles continuaron con los festejos, mientras que el plantel argentino permaneció durante varios minutos sobre el campo, golpeado por la derrota y procesando la caída en el tiempo suplementario.

Pese a que el partido ya había terminado, el árbitro esloveno Slavko Vinčić dejó constancia de los incidentes en el informe oficial y decidió expulsar a Leandro Paredes, cerrando una final marcada tanto por la intensidad futbolística como por los cruces posteriores al pitazo final.