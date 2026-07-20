¿Cuándo vuelve a jugar la Selección Argentina después de la final del Mundial 2026?

La Selección Argentina cerró este domingo su participación en la Copa del Mundo 2026 con el subcampeonato, tras caer 1-0 frente a España en la final disputada en el MetLife Stadium de Nueva Jersey. Si bien no logró defender el título obtenido en Qatar 2022, el equipo de Lionel Scaloni volvió a instalarse entre los mejores del mundo al alcanzar una nueva definición mundialista.

Con el certamen ya finalizado, el seleccionado comenzará a planificar una nueva etapa, marcada por dos grandes incógnitas. La primera pasa por conocer qué decisión tomará Lionel Messi respecto de su continuidad con la camiseta albiceleste. La segunda tiene como protagonista al propio Scaloni, quien, tras la derrota en la final, evitó confirmar si seguirá al frente del equipo una vez finalizado su contrato.

El próximo compromiso de Argentina llegará durante la fecha FIFA que se disputará entre el 21 de septiembre y el 6 de octubre, una ventana especial en la que la FIFA unificó las jornadas de septiembre y octubre para reducir la carga física de los futbolistas. En ese período, la Albiceleste podrá disputar hasta cuatro encuentros amistosos.

Por el momento no se confirmaron rivales ni sedes para esos compromisos, aunque todo indica que la AFA buscará mantener la línea de los últimos años, con partidos en Estados Unidos, Asia o incluso en territorio argentino.

El calendario que se viene para la Selección Argentina

Después de la ventana internacional de septiembre/octubre, el seleccionado tendrá una nueva oportunidad de jugar amistosos entre el 9 y el 17 de noviembre, antes del cierre del año.

De cara a 2027, la agenda internacional contempla ventanas FIFA en marzo, junio, septiembre/octubre y noviembre. Sin embargo, aún resta que la Conmebol defina cómo será el formato de la clasificación rumbo al Mundial 2030, teniendo en cuenta que Argentina, Uruguay y Paraguay ya tienen asegurada su participación por ser países anfitriones de la celebración del centenario de la Copa del Mundo.

Más adelante aparecerá el gran objetivo continental. Durante 2028, el equipo nacional afrontará amistosos en marzo y mayo como preparación para una nueva edición de la Copa América, torneo que volvería a disputarse en Estados Unidos y que está previsto para desarrollarse entre junio y julio.