Nico Paz hizo una promesa tras la derrota de Argentina en la final del Mundial

La derrota de la Selección Argentina ante España en la final del Mundial 2026 tuvo un significado especial para Nico Paz. El mediocampista, nacido en Santa Cruz de Tenerife, eligió representar a la Albiceleste por sus raíces familiares y vivió un partido cargado de emociones frente al país que lo vio nacer.

Luego del 1-0 que consagró campeón al seleccionado español en el MetLife Stadium, el volante utilizó sus redes sociales para expresar el orgullo que siente por vestir la camiseta argentina y por integrar el plantel dirigido por Lionel Scaloni.

Pese al golpe que significó perder la definición, Paz dejó un mensaje de agradecimiento y compromiso que rápidamente se viralizó entre los hinchas.

"Hoy más que nunca, orgulloso de representar a este país, a esta selección, y de formar parte de un grupo de personas increíbles que mueren por estos colores y dejan corazón y alma en todo momento. Solo les puedo decir gracias", escribió el futbolista de 21 años.

Lejos de quedarse en la tristeza por la derrota, el mediocampista también lanzó una promesa de cara al futuro y renovó la ilusión de volver a pelear por un título con la Selección.

"Prometo dar absolutamente todo de mí para traer esta copa de vuelta a Argentina".

Para finalizar su publicación, el volante felicitó a España por la conquista, aunque dejó en claro cuál es el país que representa.