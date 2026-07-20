Sauce Viejo apuesta a la carga aérea para impulsar exportaciones y fortalecer la producción santafesina

El Aeropuerto de Sauce Viejo avanza en un proceso de transformación que busca ampliar su rol dentro del sistema logístico de Santa Fe. Además del transporte de pasajeros, el Gobierno provincial impulsa una estrategia orientada a potenciar las operaciones de carga aérea como una herramienta para mejorar la competitividad de las empresas y facilitar el acceso a mercados nacionales e internacionales.

Desde la administración provincial sostienen que el objetivo es convertir al aeropuerto en un punto clave para el desarrollo productivo del centro-norte santafesino, brindando nuevas alternativas logísticas a pequeñas y medianas empresas.

Una herramienta para las economías regionales

El subsecretario de Transporte de Santa Fe, Jorge Henn, explicó que la iniciativa responde a una política destinada a poner la infraestructura provincial al servicio de la producción, el empleo y el desarrollo regional.

Según indicó, la carga aérea resulta especialmente útil para el traslado de mercaderías de alto valor o productos que requieren rapidez en la entrega, como piezas industriales, componentes tecnológicos o insumos específicos.

El funcionario remarcó que esta modalidad no reemplaza al transporte terrestre, ferroviario o fluvial, sino que se integra a un sistema logístico más amplio, ofreciendo soluciones para operaciones que demandan velocidad y trazabilidad durante todo el recorrido.

Más carga, más oportunidades

Desde el Gobierno también destacan que el crecimiento de las operaciones de carga puede favorecer la incorporación de nuevos vuelos comerciales.

De acuerdo con Henn, las aerolíneas analizan el movimiento de mercaderías de cada aeropuerto al momento de evaluar la apertura de nuevas rutas, tanto de cabotaje como internacionales.

Actualmente, Sauce Viejo mantiene conexiones diarias con la Ciudad de Buenos Aires, un enlace considerado estratégico para facilitar la vinculación de las empresas santafesinas con otros mercados.

Impulso a las exportaciones

Otro de los ejes de la estrategia provincial es fomentar el uso de herramientas que simplifiquen las ventas al exterior.

En ese sentido, el programa Exporta Simple permite que pequeñas y medianas empresas puedan comercializar productos en otros países mediante un sistema digital que reduce los trámites administrativos y facilita la contratación de operadores logísticos.

La iniciativa apunta a ampliar las posibilidades de exportación para firmas del interior provincial que anteriormente encontraban mayores dificultades para acceder a mercados internacionales.

Un aeropuerto con potencial de crecimiento

Las cifras oficiales muestran un aumento en la actividad logística de Sauce Viejo. De unas 1.900 operaciones de carga registradas recientemente, más de 800 se realizaron desde esa terminal aérea, un dato que, según la Provincia, refleja el potencial de crecimiento del centro-norte santafesino.

En paralelo, el Gobierno trabaja junto con distintas localidades, entre ellas Rafaela, para fortalecer la infraestructura logística y aduanera de la región y ampliar las posibilidades de exportación.

La apuesta oficial busca consolidar una política de largo plazo orientada a mejorar la competitividad de sectores como la industria metalmecánica, farmacéutica, veterinaria y otras economías regionales, utilizando la logística aérea como una herramienta para reducir tiempos, abrir nuevos mercados y generar mayores oportunidades para las empresas santafesinas.