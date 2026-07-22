Moody’s mejoró la calificación crediticia de Argentina y destacó la reducción del riesgo de default

La calificadora Moody’s elevó la nota crediticia de Argentina y mejoró la perspectiva a positiva.

El informe destacó la reducción del riesgo de default gracias al equilibrio fiscal y la estabilización macroeconómica.

La agencia valoró la mejora de las cuentas externas, el crecimiento de las exportaciones y la inversión extranjera.

Moody’s proyectó un crecimiento económico de 3,4% en 2026 y de 3,5% en 2027.

El RIGI fue señalado como un factor clave para impulsar inversiones y aumentar la generación de divisas.

La calificadora advirtió que el principal riesgo continúa siendo un eventual cambio de rumbo económico tras las elecciones de 2027.

La calificadora internacional Moody’s elevó la nota crediticia de la deuda soberana de Argentina al considerar que el país logró una reducción significativa del riesgo de incumplimiento de sus obligaciones financieras, respaldada por la consolidación del programa de estabilización macroeconómica, la continuidad del equilibrio fiscal y una mejora sostenida en el frente externo.

La decisión implica una suba de la calificación de Caa1 a B3 para la deuda soberana en moneda local y extranjera, al tiempo que la perspectiva pasó de estable a positiva. Para la agencia, la evolución refleja un fortalecimiento de los fundamentos crediticios y una mayor confianza en la continuidad de las políticas económicas implementadas por el Gobierno.

En su informe, Moody’s sostuvo que la combinación de superávits fiscales consecutivos, el descenso de la inflación y el avance del proceso de liberalización económica contribuyeron a disminuir la volatilidad macroeconómica y a fortalecer la credibilidad de la política económica. Además, remarcó que el panorama externo muestra señales de mejora gracias al crecimiento de las exportaciones, el incremento de la inversión extranjera directa y un acceso más favorable al financiamiento internacional.

La calificadora consideró que el perfil crediticio argentino aún podría fortalecerse en los próximos años si la estabilización económica continúa acompañada por una consolidación de las mejoras estructurales en las cuentas externas. Si bien advirtió que el escenario político de cara a las elecciones generales de 2027 representa un factor de incertidumbre, también señaló que el margen para cambios bruscos en la orientación económica aparece hoy más acotado que en ciclos anteriores, aumentando las probabilidades de continuidad de las políticas actuales.

En cuanto a las calificaciones específicas, Moody’s elevó la deuda en moneda local de B1 a Ba3 y la denominada en moneda extranjera de B2 a B1. La diferencia entre ambas refleja, según la firma, una mayor previsibilidad institucional, menor intervención estatal en la economía y un proceso gradual de normalización financiera, aunque todavía condicionado por desafíos vinculados a la apertura de la cuenta de capital y la consolidación del equilibrio externo.

Tras conocerse la decisión, el ministro de Economía, Luis Caputo, y el viceministro José Luis Daza celebraron la mejora. Este último destacó que, con la actualización realizada por Moody’s, las tres principales calificadoras internacionales —Moody’s, S&P y Fitch— ubican a la Argentina en una categoría similar, situación que no se registraba desde hace más de diez años y que podría ampliar el universo de fondos institucionales habilitados para invertir en activos argentinos.

El vicepresidente de Moody’s, Jaime Reusche, explicó que la decisión fue el resultado de una evaluación integral de la evolución macroeconómica del país y, especialmente, de la mejora observada en las finanzas externas. Según indicó, la mayor capacidad para generar divisas incrementa las posibilidades de que Argentina cumpla con sus compromisos financieros internacionales y reduce el riesgo asociado a la deuda soberana.

El informe también puso el foco en el frente fiscal como principal ancla del programa económico. La calificadora sostuvo que, a diferencia de experiencias anteriores, el actual proceso de estabilización se apoya en un ajuste permanente de las cuentas públicas, la eliminación del financiamiento monetario del déficit, la reducción de distorsiones económicas y una progresiva normalización de los mercados monetario y cambiario.

Otro de los aspectos destacados fue el fortalecimiento institucional del sector público. Moody’s valoró medidas como la recapitalización del Banco Central, la disminución de pasivos dentro del propio sector público y la desaceleración de la inflación, factores que, a su juicio, favorecen la recuperación del poder adquisitivo, la confianza y la actividad privada.

La calificadora también proyectó una expansión del Producto Bruto Interno de 3,4% para 2026 y de 3,5% para 2027, impulsada por un modelo de crecimiento con mayor protagonismo del sector privado y por las reformas estructurales orientadas a mejorar el clima de negocios.

En materia externa, Moody’s resaltó que la economía argentina experimenta una transformación estructural en su capacidad para generar divisas. El desempeño exportador mostró avances en sectores como la agroindustria, la industria manufacturera y los servicios, mientras que el sector energético pasó de representar una fuente de presión sobre las cuentas externas a convertirse en un generador neto de divisas.

La agencia también destacó el impacto del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), que concentra proyectos por unos 141.700 millones de dólares, de los cuales alrededor de 45.000 millones ya se encuentran en ejecución. Según el informe, esas inversiones permitirán incrementar la capacidad exportadora y reducir la dependencia del endeudamiento soberano al generar ingresos genuinos de divisas.

Pese al panorama favorable, Moody’s advirtió que persisten riesgos vinculados a la solidez de las reservas internacionales y al escenario político posterior a las elecciones de 2027. La calificadora señaló que una eventual reversión de las reformas económicas podría afectar la confianza de los inversores, limitar la llegada de capitales y debilitar la capacidad de acumulación de reservas.

No obstante, la mejora de la calificación representa una señal positiva para los mercados internacionales y podría traducirse en un menor costo de financiamiento para el Estado, las empresas y el sistema financiero, facilitando además la estrategia oficial para afrontar los compromisos de deuda previstos para los próximos años.