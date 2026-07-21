Confirman condena contra una aseguradora por desatender el reclamo de una clienta tras un incendio en su vivienda

La Cámara Civil de Cipolletti confirmó una condena contra Seguros Bernardino Rivadavia Cooperativa Limitada por incumplir con su obligación de responder al reclamo de una asegurada que sufrió un incendio en su vivienda de Cinco Saltos. El tribunal ratificó la indemnización por daños materiales, daño moral y una multa civil, al considerar que la conducta de la compañía evidenció un grave menosprecio hacia los derechos de la consumidora.

La causa tuvo origen en un siniestro ocurrido durante la madrugada en el quincho de una vivienda familiar. Según quedó acreditado en el expediente, el humo y las altas temperaturas despertaron a los ocupantes de la casa, quienes lograron controlar las llamas utilizando un matafuegos, sin que fuera necesaria la intervención de los bomberos.

El incendio provocó daños en paredes, instalaciones y distintos bienes afectados por el fuego y el hollín. La propietaria contaba con una póliza combinada familiar que incluía cobertura específica para este tipo de eventos, por lo que inició el correspondiente reclamo ante la aseguradora.

Sin embargo, de acuerdo con la reconstrucción realizada en sede judicial, la damnificada enfrentó múltiples obstáculos para obtener una respuesta. A pedido de la compañía, efectuó una exposición policial en la Comisaría Séptima de Cinco Saltos y cumplió con distintos requerimientos vinculados a la denuncia del siniestro. Pese a ello, la empresa no brindó una solución concreta ni avanzó con el pago de la cobertura.

Ante la falta de respuesta, la asegurada remitió intimaciones formales y participó de una instancia de mediación prejudicial que concluyó sin acuerdo. Mientras tanto, debió afrontar con recursos propios las reparaciones necesarias en la vivienda y la reposición de los elementos dañados.

La situación derivó en una demanda por daños y perjuicios tramitada ante la Justicia Civil de Cipolletti. En primera instancia, el juzgado hizo lugar a la acción promovida por la consumidora y ordenó el pago de una indemnización junto con una multa civil prevista en la legislación de defensa del consumidor.

La resolución fue apelada por ambas partes. La actora solicitó un incremento de los montos reconocidos por daño extrapatrimonial y daño punitivo, mientras que la aseguradora cuestionó la procedencia de las indemnizaciones, la valoración de las pruebas producidas, los intereses aplicados y la vigencia de determinadas cláusulas contractuales.

Al revisar el caso, la Cámara Civil rechazó todos los planteos y confirmó íntegramente la sentencia de primera instancia.

Los jueces destacaron que la existencia del incendio y los daños denunciados quedó acreditada mediante testimonios de vecinos, declaraciones de la productora asesora que intervino en la contratación de la póliza, fotografías, formularios de denuncia y presupuestos de reparación incorporados al expediente.

Además, el tribunal consideró que el prolongado silencio de la aseguradora frente al reclamo configuró una aceptación tácita del siniestro y constituyó un incumplimiento de las obligaciones que le correspondían como prestadora del servicio.

Respecto del daño moral, los magistrados entendieron que la conducta de la empresa generó angustia, incertidumbre y malestar en la consumidora, quien debió afrontar sola las consecuencias económicas del incendio.

En cuanto a la multa civil prevista por la Ley de Defensa del Consumidor, la Cámara sostuvo que la actuación de la aseguradora reveló un comportamiento especialmente reprochable. Según el fallo, la falta de respuesta y la persistencia del incumplimiento justificaron plenamente la aplicación de la sanción, destinada a desalentar conductas similares y reforzar la protección de los usuarios frente a prácticas empresariales abusivas.