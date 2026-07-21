El gesto de Rosalía después del Mundial que generó polémica entre sus seguidores argentinos

Rosalía quedó en el centro de la polémica en redes sociales luego de que sus seguidores argentinos notaran que compartió un video publicado por Mia Khalifa tras la victoria de España sobre Argentina en la final del Mundial 2026.

La publicación generó repercusión debido a que Khalifa había sido una de las figuras públicas que más había cuestionado al seleccionado argentino durante el torneo y, antes de la definición, incluso había revelado que apostó un millón de dólares por el equipo liderado por Lamine Yamal.

El revuelo comenzó cuando la cantante catalana replicó en su cuenta de TikTok un video de Khalifa en el que celebraba la derrota de la Selección argentina. El clip estaba acompañado por la canción “La Perla”, uno de los temas incluidos en el último álbum de Rosalía, Lux.

“Como suena la vida ahora que las perlas fueron derrotadas”, escribió Khalifa junto al video, en una clara referencia al resultado de la final mundialista.

En las imágenes, la exfigura del cine para adultos aparece despertándose al día siguiente del partido decisivo y luego saliendo al balcón de un edificio con vista a Nueva York, donde interpreta parte de la canción de Rosalía.

La frase elegida pertenece a uno de los fragmentos más comentados del tema: “La decepción local, rompecorazones nacional, un terrorista emocional, el mayor desastre mundial. Es una perla, nadie se fía”.

“La Perla” es una de las canciones más destacadas del disco Lux y, según distintas interpretaciones, estaría inspirada en una relación conflictiva del pasado de Rosalía. Sin embargo, la artista nunca confirmó públicamente a quién hace referencia la letra y suele utilizar el concepto de “perla” como una metáfora dentro de la canción.

El gesto de Rosalía al compartir el video de Khalifa generó una ola de comentarios entre sus seguidores argentinos, quienes interpretaron la acción como una toma de postura en medio de la rivalidad que dejó la final del Mundial 2026.