Los candidatos que podrían reemplazar a Lionel Scaloni si deja la Selección Argentina

La Selección Argentina estuvo muy cerca de alcanzar el bicampeonato del mundo, pero terminó cayendo por 1-0 frente a España en el tiempo suplementario de la final del Mundial 2026. La derrota en el MetLife Stadium puso fin a un ciclo exitoso en la Copa del Mundo y, además, abrió un gran interrogante sobre el futuro del cuerpo técnico encabezado por Lionel Scaloni.

Tras el encuentro, el entrenador oriundo de Pujato sorprendió al dejar abierta la posibilidad de un cambio de rumbo una vez que finalice su contrato con la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), vínculo que se extiende hasta diciembre de 2026.

Si bien aclaró que respetará el acuerdo vigente, sus declaraciones generaron incertidumbre sobre la continuidad del proyecto que llevó a la Albiceleste a conquistar la Copa América 2021, la Finalissima 2022, el Mundial de Qatar y a disputar una nueva final del mundo.

Aunque la AFA ya le manifestó su intención de renovar el vínculo, la decisión final dependerá del propio Scaloni y de su cuerpo técnico una vez que se tome un tiempo para analizar el futuro.

Los nombres que aparecen como posibles sucesores

Ante la incertidumbre, comenzaron a surgir distintos candidatos para ocupar el banco de la Selección Argentina en caso de que el actual entrenador decida dar un paso al costado.

Dentro de las alternativas más cercanas aparece la posibilidad de mantener la continuidad del proyecto con integrantes del actual cuerpo técnico. Walter Samuel y Pablo Aimar son dos de los nombres con mayor conocimiento del grupo y podrían asumir un rol protagónico. También figura Diego Placente, actual entrenador de la Selección Sub-20, quien viene trabajando desde hace años en las divisiones juveniles.

Otro nombre con pasado reciente en las selecciones juveniles es Javier Mascherano. El exmediocampista dirigió las categorías formativas hasta fines de 2024 y mantiene una buena relación con Claudio "Chiqui" Tapia, presidente de la AFA.

Entre los entrenadores con mayor recorrido internacional también aparecen Marcelo Gallardo, actualmente sin club, y Diego Simeone, quien continúa al frente del Atlético de Madrid tras una extensa trayectoria en el fútbol europeo.

A esa lista podrían sumarse otros técnicos argentinos con experiencia internacional como Mauricio Pochettino, Néstor Lorenzo y Gabriel Heinze. Los dos primeros estuvieron presentes en el Mundial 2026 al frente de distintas selecciones, mientras que Heinze integra el cuerpo técnico de Mikel Arteta en el Arsenal de Inglaterra.

Por el momento no existe ninguna decisión oficial, pero la continuidad de Lionel Scaloni se transformó en uno de los principales temas que deberá resolver la AFA una vez finalizada la participación argentina en la Copa del Mundo.