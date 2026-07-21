El posteo de Rosario Central sin Messi ni Scaloni generó polémica

La derrota de la Selección Argentina frente a España en la final del Mundial 2026 dejó un clima de tristeza entre los hinchas, pero una publicación de Rosario Central terminó generando una inesperada polémica en redes sociales. El club rosarino compartió un mensaje de apoyo a la Albiceleste, aunque eligió una imagen de la formación titular en la que no aparecen Lionel Messi ni Lionel Scaloni, lo que desató una catarata de críticas.

A través de su cuenta oficial de X, la institución escribió: "Gracias, Selección, por representar con tanta pasión a nuestro país. Son un orgullo para todos nosotros". Sin embargo, la fotografía utilizada correspondía al partido de la fase de grupos frente a Jordania, encuentro en el que Messi no fue titular, motivo por el cual tampoco aparecía en la imagen.

La elección de esa postal fue interpretada por muchos usuarios como una indirecta hacia el capitán argentino y el entrenador, ambos identificados con Newell's Old Boys, clásico rival de Rosario Central.

Desde algunos sectores del club explicaron que la imagen habría sido seleccionada porque allí sí figuraba Giovani Lo Celso, futbolista surgido de las inferiores del Canalla, aunque esa explicación no logró frenar las críticas.

La respuesta de Pablo Quirno

Uno de los que reaccionó públicamente fue el canciller argentino Pablo Quirno, quien cuestionó con dureza la publicación del club rosarino.

A través de sus redes sociales, el funcionario escribió: "Siempre se puede ser más odioso... sacar a Messi y Scaloni de esta foto por ser de Newell's es otra desgracia institucional que se agrega a haber aceptado ese trofeo infame".

El comentario rápidamente se viralizó y alimentó el debate entre hinchas de ambos clubes, sumando un nuevo capítulo a una rivalidad histórica que, una vez más, trascendió el ámbito local incluso en medio de un contexto vinculado a la Selección Argentina.