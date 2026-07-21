La Selección Argentina inicia un nuevo ciclo: quiénes se despiden y quiénes se perfilan para el Mundial 2030

La Selección Argentina ya empezó a mirar hacia el futuro. Luego de un ciclo que quedará para siempre en la historia, con los títulos de la Copa América, la Finalissima, el Mundial de Qatar 2022 y el subcampeonato en el Mundial 2026, la Albiceleste afronta el desafío de renovar un plantel que marcó una época.

Aunque el próximo Mundial parezca lejano, el camino hacia la Copa del Mundo 2030 ya comenzó. El paso del tiempo obliga a pensar en una transición generacional que combine la experiencia de los referentes con la consolidación de una nueva camada de futbolistas que ya demostró estar a la altura.

En Estados Unidos, México y Canadá 2026, el equipo dirigido por Lionel Scaloni volvió a competir entre los mejores del planeta. Con una base importante de los campeones del mundo en Qatar, Argentina llegó nuevamente a la final y cayó por la mínima frente a España en el tiempo suplementario, luego de superar una serie de cruces de máxima exigencia.

Más allá de no haber podido defender el título, el rendimiento colectivo dejó en claro que la Selección sigue siendo protagonista. Sin embargo, el proceso rumbo a 2030 inevitablemente traerá cambios.

Arqueros: el arco sigue siendo del Dibu, pero aparece el recambio

Emiliano "Dibu" Martínez (33 años) volvió a ser determinante durante todo el Mundial y ratificó su lugar como uno de los mejores arqueros del mundo. Llegaría con 37 años a la próxima Copa del Mundo y, aunque los arqueros suelen extender sus carreras, su continuidad dependerá de cómo mantenga su nivel físico y futbolístico en los próximos años.

Gerónimo Rulli (34) y Juan Musso (32) integraron el plantel como alternativas, aunque sin sumar minutos. Pensando en 2030, ambos quedarían lejos del recambio natural, donde ya empiezan a aparecer nombres jóvenes como Santiago Beltrán, arquero de River.

La defensa: una base consolidada y algunos lugares para renovar

La dupla integrada por Cristian Romero (28) y Lisandro Martínez (28) volvió a demostrar por qué es una de las mejores del mundo. Ambos fueron titulares durante gran parte del torneo y sólo abandonaron la final por lesión, una ausencia que Argentina sintió de inmediato. Con 32 años en 2030, todo indica que seguirán siendo pilares de la defensa.

Por detrás aparecen Marcos Senesi (28) y Facundo Medina (27), quienes respondieron cada vez que fueron exigidos y se perfilan como alternativas importantes para el próximo ciclo.

El panorama cambia con los históricos. Nicolás Otamendi (38) aportó liderazgo y experiencia, pero con 42 años en 2030 todo indica que su etapa en la Selección llegó a su fin. Algo similar ocurre con Nicolás Tagliafico (33), que completó un gran Mundial y fue uno de los puntos altos en la final, aunque el recambio en el lateral izquierdo parece inevitable.

En el sector derecho, Nahuel Molina (28) mantiene grandes posibilidades de seguir siendo una pieza importante, mientras que Gonzalo Montiel (29) continuará peleando por un lugar dependiendo de su presente futbolístico.

El mediocampo: experiencia, jerarquía y renovación

Rodrigo De Paul (32) y Leandro Paredes (32) volvieron a ser dos de los grandes referentes del equipo durante el Mundial. Sin embargo, el paso del tiempo hace difícil imaginar que ambos mantengan el mismo protagonismo de cara a 2030.

En contrapartida, Enzo Fernández (25) y Alexis Mac Allister (27) aparecen como los grandes líderes del mediocampo para el futuro. Ambos llegarán a la próxima Copa del Mundo en plena madurez futbolística y todo indica que serán los encargados de conducir el juego argentino durante los próximos años.

También ganan terreno nombres como Exequiel Palacios (27), Valentín Barco (21) y Thiago Almada (25), que representan buena parte del recambio generacional.

El caso de Giovani Lo Celso (30) es diferente: su talento nunca estuvo en discusión, pero las lesiones y la exigencia física podrían dificultar su continuidad hasta 2030.

El ataque: el gran desafío del post Messi

La gran incógnita pasa, inevitablemente, por Lionel Messi.

A los 39 años, el capitán volvió a ser decisivo en el Mundial 2026, donde firmó otra actuación memorable con 8 goles y 4 asistencias, liderando además varios rubros ofensivos del torneo.

Pensar en Messi disputando el Mundial 2030 parece extremadamente complejo por una cuestión lógica de edad, ya que llegaría con 43 años. Sin embargo, su futuro inmediato con la Selección todavía no está definido y habrá que esperar su decisión sobre las próximas competencias internacionales.

Mientras tanto, la renovación ofensiva parece estar asegurada.

Julián Álvarez (26) y Lautaro Martínez (28) seguirán siendo las principales referencias de ataque y llegarán al próximo Mundial en el mejor momento de sus carreras.

A ellos se suman Nicolás Paz (21), Giuliano Simeone (23) y Thiago Almada (25), tres futbolistas que dejaron buenas sensaciones durante esta Copa del Mundo y que aparecen como protagonistas del nuevo ciclo.

También continúan en la pelea José Manuel López (25) y Nicolás González (28), aunque ambos deberán sostener un buen presente para mantenerse dentro de la consideración.

El desafío que viene

El Mundial 2026 dejó una certeza: Argentina sigue siendo una de las grandes potencias del fútbol mundial.

También marcó el posible cierre de una etapa para varios referentes históricos como Messi, Otamendi, De Paul, Paredes, Tagliafico y Lo Celso, quienes construyeron una de las generaciones más exitosas de la historia del fútbol argentino.

Pero, al mismo tiempo, también mostró que existe una base sólida para afrontar el futuro.

Con futbolistas como Romero, Lisandro Martínez, Enzo Fernández, Mac Allister, Julián Álvarez y Lautaro Martínez, sumados al crecimiento de Almada, Barco, Nicolás Paz y Giuliano Simeone, la renovación ya comenzó y el camino hacia el Mundial 2030 promete mantener a la Selección Argentina como protagonista.