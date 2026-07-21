Sin Messi, la Selección Argentina regresó al país tras la final del Mundial

El regreso de la Selección Argentina al país, tras quedarse con el subcampeonato del Mundial 2026, estuvo marcado por un clima de respeto, emociones contenidas y el reconocimiento de los hinchas. La delegación que arribó a Buenos Aires lo hizo con un plantel reducido, ya que varios futbolistas emprendieron viaje directamente hacia otros destinos para reincorporarse a sus clubes o comenzar sus vacaciones.

El vuelo de Aerolíneas Argentinas aterrizó en el país poco antes de las 19:00 y fue recibido en el sector de hangares por una delegación del Regimiento de Granaderos, que homenajeó al plantel con interpretaciones de canciones que acompañaron a la Selección durante el Mundial, entre ellas el ya clásico "Muchachos".

Los primeros en descender fueron los integrantes del cuerpo técnico y del staff de la AFA, mientras que luego lo hicieron los futbolistas. Nicolás Otamendi encabezó la salida del plantel, acompañado por el entrenador Lionel Scaloni y el presidente de la AFA, Claudio "Chiqui" Tapia. Detrás de ellos aparecieron referentes como Nicolás Tagliafico y Gonzalo Montiel, entre otros.

La ausencia de varias figuras respondió a cuestiones logísticas y compromisos profesionales. Tal como había anticipado la AFA, algunos jugadores permanecieron en Estados Unidos o viajaron directamente hacia Europa para sumarse a sus respectivos equipos.

Tras abandonar el aeropuerto, la delegación se trasladó al predio de la AFA en Ezeiza, donde los esperaba un reencuentro íntimo con familiares y allegados. Los micros utilizados para el traslado lucían mensajes de bienvenida y agradecimiento por la entrega mostrada durante toda la Copa del Mundo.

A pesar de que no hubo caravana ni festejos oficiales, cientos de hinchas se acercaron hasta las inmediaciones del aeropuerto para brindarles su apoyo. Desde uno de los micros, varios futbolistas saludaron a los fanáticos, que respondieron con aplausos y muestras de cariño pese al resultado de la final.

Sin festejos oficiales

Como estaba previsto tras la derrota frente a España, el operativo de regreso se desarrolló sin celebraciones públicas. El plantel que regresó al país puso punto final a su participación en el Mundial y, desde Ezeiza, cada futbolista iniciará su período de descanso o retomará sus compromisos con sus clubes.

En paralelo, la AFA publicó un mensaje de agradecimiento para los hinchas:

"Cada futbolista sintió ese apoyo dentro de la cancha y cada integrante de la delegación tuvo el orgullo de representar a un pueblo que nunca dejó de creer. El resultado final no alcanzó para cumplir el sueño del bicampeonato, pero sí reafirmó un vínculo que trasciende cualquier resultado".

Los jugadores que regresaron al país

Los futbolistas que integraron la delegación que volvió a la Argentina fueron:

Emiliano Martínez

Lisandro Martínez

Marcos Senesi

Facundo Medina

Nicolás Otamendi

Nicolás Tagliafico

Gonzalo Montiel

Leandro Paredes

Alexis Mac Allister

Valentín Barco

Exequiel Palacios

Giovani Lo Celso

Nicolás González

Thiago Almada

Giuliano Simeone

José Manuel López

Los que viajaron a otros destinos

Otros integrantes del plantel no regresaron junto a la delegación y viajaron directamente para reincorporarse a sus clubes o permanecer en el exterior. Entre ellos se encuentran Lionel Messi, Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Lautaro Martínez, Julián Álvarez, Gerónimo Rulli, Nicolás Paz, Cristian Romero, Nahuel Molina y Juan Musso.

Con este regreso se cierra oficialmente la participación de la Scaloneta en el Mundial 2026, un torneo en el que volvió a llegar hasta la final y confirmó su lugar entre las selecciones más competitivas del planeta.