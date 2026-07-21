Pullaro supervisó las obras para los Juegos Suramericanos en Rafaela y destacó el legado que dejarán en la ciudad

A menos de dos meses del comienzo de los Juegos Suramericanos 2026, el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, recorrió este lunes las obras que se ejecutan en Rafaela y aseguró que los trabajos avanzan según el cronograma previsto, con un nivel de ejecución que en la mayoría de los casos supera el 90%.

Durante la visita estuvo acompañado por el intendente Leonardo Viotti, funcionarios provinciales y municipales, además de los equipos técnicos encargados del seguimiento de las obras.

Obras en la recta final

Tras la recorrida, Pullaro destacó el ritmo de ejecución de los trabajos y valoró el esfuerzo realizado para cumplir con los plazos establecidos.

El mandatario señaló que la construcción de la infraestructura deportiva representó un importante desafío tanto desde el punto de vista económico como de gestión, y remarcó que el avance alcanzado permite llegar con optimismo al inicio de la competencia internacional.

Según explicó el equipo técnico, actualmente las tareas se concentran en la colocación de la segunda fachada, la instalación de aberturas, revestimientos, griferías y distintas terminaciones interiores. Si el cronograma se mantiene, las obras quedarán concluidas entre fines de julio y mediados de agosto.

Un legado que permanecerá después del evento

El gobernador sostuvo que la infraestructura construida no tendrá utilidad únicamente durante los Juegos Suramericanos, sino que se convertirá en un patrimonio permanente para Rafaela y toda la región.

Entre las principales obras se destaca el nuevo microestadio, un espacio que podrá albergar competencias deportivas, espectáculos culturales, recitales y diferentes actividades una vez finalizado el certamen internacional.

Además, Pullaro remarcó el entusiasmo que existe entre los deportistas, muchos de los cuales ya manifestaron su intención de arribar con anticipación para realizar entrenamientos en las nuevas instalaciones.

Impacto económico y turístico

El gobernador también puso el foco en el movimiento económico que generará la competencia, al señalar que la llegada de delegaciones, turistas y visitantes impulsará la actividad hotelera, gastronómica y comercial de Rafaela y de otras localidades de la región.

Asimismo, adelantó que el Gobierno provincial trabaja para que estudiantes de distintas ciudades santafesinas puedan asistir a las competencias y conocer las diferentes disciplinas deportivas que formarán parte del evento.

Infraestructura pensada para toda la comunidad

Durante la recorrida, el intendente Leonardo Viotti destacó que las inversiones no solo contemplan los escenarios deportivos, sino también una serie de obras urbanas que mejorarán la infraestructura de la ciudad.

Entre ellas mencionó la ampliación de la avenida Ernesto Salva, la pavimentación de la avenida Podio, la construcción de nuevas rotondas, ciclovías, obras de iluminación y otras intervenciones que favorecerán la conectividad y el desarrollo del sector sur de Rafaela.

El jefe municipal sostuvo que estas mejoras tendrán un impacto duradero sobre la calidad de vida de los vecinos y permitirán que la ciudad cuente con nuevos espacios para la realización de actividades deportivas, culturales y recreativas durante los próximos años.

Además, los edificios fueron diseñados bajo criterios de accesibilidad, incorporando rampas, ascensores y espacios adaptados para garantizar el acceso de personas con movilidad reducida.

Con la cuenta regresiva ya en marcha, la Provincia avanza en los últimos detalles de una de las inversiones deportivas más importantes de los últimos años, con la expectativa de que los Juegos Suramericanos dejen un legado que trascienda la competencia y fortalezca el desarrollo de Rafaela y de toda la región.