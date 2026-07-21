Podio en Movimiento: apoyo al comercio local y encuentro para las familias este sábado

La feria se realizará el sábado 26 de julio, a partir de las 14:00, sobre calle Av. A Podio, en el tramo comprendido desde bulevar Roca hasta Vélez Sarsfield y desde Vélez Sarsfield hasta Falucho, mano oeste.



Durante la jornada, vecinos y visitantes podrán recorrer los puestos de artesanos, comercios y gastronomía, además de disfrutar de shows en vivo y presentaciones de academias de baile. Es un espacio público organizado por el municipio, con logística, seguridad y limpieza, para fortalecer el consumo local y poner en valor el trabajo de quienes producen en Rafaela.



Desde el municipio se destacó que esta iniciativa responde a una decisión política de generar puntos de encuentro para las familias, impulsar la actividad económica de emprendedores y comercios, y seguir construyendo espacios de participación y disfrute para todos.



La entrada es libre y gratuita. La invitación es a acercarse, disfrutar de una tarde diferente y seguir apoyando el trabajo y la producción local.