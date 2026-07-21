El espacio verde de APADIR ya cuenta con nuevos juegos y equipamiento

El Plan de Renovación de Espacios Públicos que lleva adelante la gestión del intendente Leonardo Viotti continúa avanzando en distintos sectores de la ciudad. En esta oportunidad, finalizaron las obras previstas en el predio de APADIR, donde se incorporaron nuevos juegos y mobiliario urbano para que las familias rafaelinas, los vecinos del sector y quienes asisten diariamente a la institución disfruten de un entorno más cómodo, accesible e inclusivo.



La intervención incluyó la instalación de un moderno mangrullo recreativo y la colocación de respaldares en los bancos ubicados sobre los canteros de avenida Italia, mejorando sustancialmente las condiciones de permanencia y descanso en este sector de uso cotidiano.



«Recuperar los espacios públicos es recuperar lugares de encuentro. Queremos que cada plaza sea un punto donde las familias puedan compartir, donde los chicos jueguen seguros y donde todos los rafaelinos se sientan integrados», señaló el intendente Leonardo Viotti.



Estas acciones forman parte de una política sostenida de puesta en valor, cuyo objetivo central es brindar infraestructura de calidad para el esparcimiento y la vida al aire libre de toda la comunidad.





El plan avanza en toda la ciudad



En paralelo, las cuadrillas municipales continúan desarrollando tareas en otros barrios:





* Plaza 9 de Julio: concluyeron las tareas de renovación en el sector de juegos infantiles.





* Plaza de la Paz: resta únicamente la instalación de un bebedero para dar por finalizada la intervención integral.





* Plaza de la Democracia: avanzan los trabajos para incorporar nuevos juegos de vanguardia y mesas de ajedrez, ampliando la oferta recreativa para el sector.