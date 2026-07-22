La mesa política del oficialismo volvió a reunirse para impulsar las reformas prioritarias

El Gobierno retomó la coordinación política para impulsar su agenda legislativa tras el receso.

La reforma de la Carta Orgánica del Banco Central figura entre las principales prioridades oficiales.

El oficialismo busca reunir los votos necesarios para aprobar la ley de protección de la propiedad privada.

La eliminación de las PASO continúa siendo uno de los objetivos políticos centrales del Gobierno.

Diego Santilli avanza en acuerdos con gobernadores para desarrollar obras de infraestructura.

La Casa Rosada procura fortalecer la coordinación interna para afrontar un segundo semestre de intensa actividad parlamentaria.

Tras la pausa política que generó el Mundial 2026 y en medio del receso invernal del Congreso, el Gobierno nacional comenzó a reorganizar su estrategia legislativa con el objetivo de recuperar la iniciativa y acelerar el tratamiento de las reformas consideradas centrales para la segunda mitad del año. La hoja de ruta fue uno de los principales temas abordados durante la reunión semanal de la mesa política del oficialismo, encabezada por el jefe de Gabinete, Diego Santilli.

El encuentro reunió a los principales referentes del círculo político del Gobierno, quienes repasaron el estado de situación de los proyectos que el Poder Ejecutivo pretende enviar o impulsar en el Congreso una vez que se reanude la actividad parlamentaria el próximo 6 de agosto.

Entre las iniciativas que figuran como prioritarias sobresale la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, cuyo proyecto será presentado por el presidente Javier Milei durante la próxima semana antes de su ingreso formal a la Cámara de Diputados. El texto busca redefinir los objetivos del organismo monetario y constituye una de las principales apuestas institucionales de la administración libertaria.

La elaboración del proyecto viene siendo seguida de cerca por el Presidente, quien días atrás mantuvo una reunión de trabajo en la Quinta de Olivos con el ministro de Economía, Luis Caputo; el presidente del Banco Central, Santiago Bausili; y el asesor presidencial Santiago Caputo, con el propósito de avanzar en los últimos detalles de la iniciativa.

En paralelo, el Ministerio de Economía tiene previsto presentar oficialmente las modificaciones vinculadas a la Ley de Inocencia Fiscal, otro de los proyectos que integran la agenda económica del Gobierno y que será explicado en detalle por el titular del Palacio de Hacienda.

La coordinación política también estuvo orientada a analizar el panorama legislativo y las posibilidades concretas de conseguir las mayorías necesarias para aprobar los proyectos más sensibles. Uno de ellos es la ley de protección de la propiedad privada, impulsada por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, cuyo tratamiento fue postergado luego de que el oficialismo no lograra reunir los votos suficientes en el Senado.

La demora generó nuevas diferencias dentro del espacio gobernante. Desde sectores del Poder Ejecutivo atribuyeron la situación a errores en la estrategia parlamentaria, mientras que desde el entorno de la presidente del bloque oficialista en la Cámara alta, Patricia Bullrich, sostuvieron que la suspensión respondió simplemente a la falta de respaldo político necesario para garantizar la aprobación del proyecto.

Pese a ese escenario, en el Gobierno mantienen expectativas de alcanzar los consensos requeridos antes del reinicio de la actividad legislativa. Funcionarios que participan de las negociaciones consideran que todavía existe margen para convencer a los sectores que permanecen indecisos y lograr que la iniciativa vuelva al recinto con mayores posibilidades de éxito.

Más allá de las reformas económicas, la administración de Javier Milei mantiene como una de sus principales prioridades la reforma política. El proyecto para eliminar las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) continúa ocupando un lugar central dentro de la estrategia oficial, aunque el nivel de respaldo parlamentario aún aparece insuficiente para garantizar su aprobación.

Ante ese panorama, el Gobierno no descarta alternativas, entre ellas la posibilidad de impulsar una suspensión del mecanismo electoral como paso previo a una eventual eliminación definitiva.

Mientras tanto, Diego Santilli continúa desarrollando una intensa agenda de reuniones con gobernadores para avanzar en distintos acuerdos de gestión. En los próximos días prevé formalizar convenios con la provincia de Santa Fe vinculados al traspaso de obras viales, además de mantener encuentros con autoridades de Catamarca y Santiago del Estero para impulsar proyectos de infraestructura hídrica, entre ellos nuevos acueductos y plantas potabilizadoras.

En paralelo, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, convocó a los principales integrantes del equipo político para coordinar las acciones que marcarán la segunda etapa del año. Participan de esas reuniones funcionarios del área económica, legislativa y de comunicación, además de asesores presidenciales y autoridades del Poder Ejecutivo.

La continuidad de la mesa política había quedado bajo análisis tras la salida de Manuel Adorni del esquema de coordinación gubernamental. Sin embargo, el espacio volvió a reunirse con el propósito de fortalecer la planificación política y legislativa en un semestre que el oficialismo considera determinante para consolidar su programa de reformas.

Además de las negociaciones parlamentarias, el Gobierno también prevé reforzar el vínculo con las provincias. En ese marco, integrantes de la mesa política participarán de una reunión con gobernadores del Norte Grande, quienes manifestaron preocupación por las consecuencias de las recientes crecidas provocadas por el fenómeno climático de El Niño y la necesidad de coordinar respuestas en materia de infraestructura y asistencia.