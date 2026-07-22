El PRO llevó la Scaloneta a la política

El PRO destacó los valores del plantel argentino tras la derrota en la final del Mundial 2026.

El partido sostuvo que los proyectos sólidos se construyen con trabajo, humildad y liderazgo.

Mauricio Macri agradeció el compromiso y la entrega de la Selección durante todo el torneo.

Los mensajes pusieron el foco en el legado del ciclo encabezado por Lionel Scaloni.

La dirigencia del PRO resaltó que los valores permanecen más allá de los resultados deportivos.

La Scaloneta volvió a ubicarse entre las principales potencias del fútbol mundial.

La derrota de la Selección Argentina por 1 a 0 frente a España en la final del Mundial 2026 generó una amplia repercusión en el ámbito político, donde dirigentes y fuerzas partidarias expresaron su reconocimiento al plantel conducido por Lionel Scaloni. Entre los mensajes más destacados estuvo el difundido por el PRO, que eligió poner el foco en los valores que, a su criterio, caracterizaron al equipo durante todo el ciclo mundialista, más allá del resultado obtenido en el encuentro decisivo.

A través de sus canales oficiales, el partido presidido por Mauricio Macri sostuvo que el recorrido de la Selección constituye un ejemplo de construcción colectiva y de liderazgo, destacando que el éxito deportivo no depende únicamente de los resultados, sino también de la forma en que se desarrolla un proyecto a largo plazo.

El espacio político afirmó que el conjunto argentino demostró que los procesos sólidos se edifican sobre pilares como el trabajo, la confianza, la humildad, la responsabilidad y la capacidad de conformar equipos cohesionados. En esa línea, remarcó que esos principios representan el verdadero legado del ciclo encabezado por Scaloni y que permanecen vigentes independientemente del desenlace de una competencia.

El mensaje concluyó con una reflexión orientada a resaltar que los resultados deportivos pueden variar con el paso del tiempo, mientras que los valores que sostienen un proyecto colectivo son los que terminan consolidando una identidad. De esa manera, el PRO expresó sus felicitaciones y agradecimiento al plantel argentino por el desempeño exhibido a lo largo del certamen.

La publicación mantuvo una línea similar a la adoptada previamente por Mauricio Macri, quien también recurrió a sus redes sociales para manifestar su reconocimiento a los futbolistas luego de la caída frente al seleccionado español. El ex presidente destacó la entrega del equipo durante toda la competencia y valoró el ejemplo que, a su juicio, transmitieron los jugadores tanto dentro como fuera del campo de juego.

En su mensaje, Macri expresó su agradecimiento y respeto hacia un plantel que, según sostuvo, dejó todo en cada partido del campeonato. Asimismo, señaló que la Selección volvió a representar un motivo de orgullo para los argentinos por el compromiso demostrado durante el Mundial.

Las expresiones del ex mandatario y de la conducción partidaria coincidieron en destacar que la denominada "Scaloneta" logró consolidarse nuevamente entre las principales potencias del fútbol internacional, pese a no haber conseguido defender con éxito el título mundial obtenido en Qatar 2022.

El reconocimiento del PRO se sumó a una serie de manifestaciones provenientes de distintos sectores políticos que, tras la final, buscaron poner en valor el recorrido del seleccionado nacional. Más allá de las diferencias partidarias, predominó un mensaje de respaldo hacia un grupo que volvió a alcanzar la definición de una Copa del Mundo y que ratificó la continuidad de un proceso iniciado hace varios años.

El ciclo liderado por Lionel Scaloni logró instalar una identidad futbolística basada en la estabilidad del cuerpo técnico, la consolidación de un plantel competitivo y una marcada cohesión grupal. Esos atributos fueron resaltados en distintas expresiones públicas difundidas luego de la final, donde el reconocimiento al desempeño colectivo ocupó un lugar central por encima de la frustración derivada de la derrota.

La actuación de Argentina en el Mundial 2026 permitió además extender una etapa de protagonismo sostenido en la elite del fútbol internacional. Después del título conseguido en Qatar, el seleccionado volvió a disputar el encuentro decisivo del torneo más importante del planeta, confirmando la vigencia de un proyecto deportivo que continúa siendo considerado como uno de los más exitosos de la historia reciente del fútbol argentino.

En ese contexto, los mensajes difundidos por el PRO y por Mauricio Macri buscaron destacar precisamente esa continuidad. Más que detenerse en el resultado de una final, las publicaciones apuntaron a reconocer un proceso que permitió a la Argentina mantenerse durante varios años entre las mejores selecciones del mundo y construir un modelo deportivo que trascendió los títulos obtenidos.