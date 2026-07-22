Juliano denunció un supuesto pacto entre el Gobierno y la CGT y calificó al Decreto 612/26 como una "estafa laboral"

Juliano denunció un supuesto pacto entre el Gobierno nacional y la CGT por el Decreto 612/26.

El diputado afirmó que la norma reduce la base de cálculo de las indemnizaciones por despido.

También sostuvo que el decreto garantiza recursos económicos para las organizaciones sindicales.

El legislador aseguró que la medida beneficia a las cúpulas gremiales en perjuicio de los trabajadores.

Juliano calificó la reglamentación como una "estafa laboral" y cuestionó las promesas oficiales sobre el empleo.

El Gobierno sostiene que los cambios responden a criterios técnicos y niega que afecten derechos laborales.

El diputado nacional Pablo Juliano cuestionó con dureza al Gobierno nacional tras la publicación del Decreto 612/26 y denunció la existencia de un supuesto acuerdo político con la Confederación General del Trabajo (CGT). Según sostuvo, la nueva reglamentación modifica el cálculo de las indemnizaciones por despido y garantiza recursos para las organizaciones sindicales, una combinación que, a su juicio, perjudica a los trabajadores y favorece a las conducciones gremiales.

El legislador afirmó que la medida, firmada por el presidente Javier Milei junto a los ministros Sandra Pettovello y Diego Santilli, constituye una "estafa laboral" porque, según su interpretación, reduce el monto de las indemnizaciones mientras preserva e incluso fortalece el financiamiento destinado a los sindicatos.

Las críticas fueron difundidas a través de las redes sociales, donde Juliano apuntó directamente contra el Ejecutivo al asegurar que las promesas de reforma del mercado laboral terminaron traduciéndose en un perjuicio para los trabajadores.

"La motosierra era para el laburante", escribió el diputado al cuestionar el contenido del decreto. En la misma publicación sostuvo que la nueva normativa "abarata la forma de calcular los despidos y licúa las indemnizaciones", al tiempo que aseguró que incrementa los aportes destinados a las estructuras sindicales.

El principal cuestionamiento del legislador se concentra en el artículo 1° del Decreto 612/26, que redefine la base de cálculo utilizada para determinar las indemnizaciones por despido. La reglamentación establece que el cálculo deberá realizarse sobre el salario básico convencional y las sumas remunerativas normales, habituales y de percepción mensual.

No obstante, el texto excluye expresamente conceptos como premios, bonos, participación en las ganancias, horas extras, sueldo anual complementario, plus vacacional, sumas no remunerativas y cualquier otro concepto que no reúna las condiciones previstas por la normativa.

Para Juliano, esa modificación implica una reducción del monto que percibirán los trabajadores en caso de despido, ya que varios de los adicionales salariales que anteriormente podían integrar la base de cálculo dejarán de ser considerados.

El diputado sostuvo que, detrás de la modificación técnica introducida por el decreto, existe una decisión política destinada a reducir el costo de las desvinculaciones laborales para los empleadores. En ese marco, aseguró que la medida contradice los compromisos asumidos por el oficialismo durante la campaña electoral en materia de generación de empleo.

Sin embargo, el aspecto más severo de su denuncia estuvo dirigido a la relación entre el Gobierno y la CGT. Juliano afirmó que el artículo 2° del decreto evidencia un entendimiento entre ambas partes, ya que mientras se reducen, según su visión, los derechos económicos de los trabajadores, se garantiza el flujo de recursos hacia las organizaciones sindicales.

La reglamentación establece que las contribuciones y aportes efectuados por los empleadores deberán destinarse exclusivamente a obras de carácter social, asistencial, previsional o cultural en beneficio de los trabajadores comprendidos dentro del ámbito de representación de cada asociación sindical. Asimismo, determina que esos aportes continuarán rigiéndose por lo establecido en la Ley 23.551 de Asociaciones Sindicales.

Para el diputado, esa disposición demuestra que el Gobierno decidió preservar el financiamiento de las estructuras gremiales mientras impulsa cambios que, según considera, reducen las indemnizaciones y debilitan la protección de los empleados frente a un despido.

"Prometieron crear empleo y terminaron abaratando el despido y pactando con la CGT", expresó Juliano al sintetizar su postura respecto del contenido del decreto.

Finalmente, el legislador redobló sus cuestionamientos al sostener que la norma representa una transformación del régimen laboral que perjudica a quienes trabajan en relación de dependencia. "Más que una reforma laboral, es una estafa laboral", concluyó, profundizando las críticas al Ejecutivo y dejando planteado un nuevo foco de discusión política en torno a los cambios introducidos por el Decreto 612/26.

Las declaraciones de Juliano se suman a otras voces de la oposición que cuestionaron la reglamentación, mientras el Gobierno sostiene que las modificaciones responden a criterios técnicos de aplicación de la legislación vigente y rechaza que impliquen una reducción de derechos laborales.