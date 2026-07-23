Trotta cuestionó a Milei tras la caída del consumo de carne y afirmó que “comer carne se volvió un lujo”

Nicolás Trotta cuestionó al Gobierno tras conocerse la caída del consumo de carne vacuna.

El diputado afirmó que "comer carne se volvió un lujo" para muchas familias argentinas.

Vinculó el retroceso del consumo con la pérdida del poder adquisitivo de los hogares.

Un informe de CICCRA indicó que el consumo registró su peor primer semestre en tres décadas.

La entidad también señaló que los precios de la carne aumentaron muy por encima de la inflación general.

Trotta sostuvo que el consumo de alimentos refleja mejor la realidad económica que los indicadores macroeconómicos.

El diputado nacional Nicolás Trotta cuestionó al gobierno de Javier Milei luego de conocerse un informe de la Cámara de la Industria y Comercio de Carnes y Derivados de la República Argentina (CICCRA) que reveló que el consumo de carne vacuna registró durante el primer semestre de 2026 el nivel más bajo para ese período en las últimas tres décadas. El dirigente opositor vinculó ese retroceso con la pérdida del poder adquisitivo de las familias y sostuvo que la situación refleja el impacto de la política económica sobre la vida cotidiana de los argentinos.

A través de una publicación en su cuenta de la red social X, Trotta afirmó que "comer carne se volvió un lujo" y consideró que la disminución del consumo constituye uno de los principales indicadores del deterioro en la capacidad de compra de los hogares. Según expresó, la evolución de ese producto representa un parámetro más representativo de la realidad económica que otros indicadores macroeconómicos difundidos por el Gobierno.

En ese sentido, el diputado señaló que la recuperación económica no puede medirse únicamente a partir de variables financieras o fiscales, sino también por la posibilidad de que las familias accedan a bienes básicos de consumo. "La economía no mejora si la carne desaparece del plato de las familias. Ese es el verdadero termómetro de cómo están viviendo las y los argentinos", sostuvo.

Trotta también dirigió sus críticas hacia el discurso económico del oficialismo y cuestionó la interpretación que realiza el Poder Ejecutivo sobre la evolución de la actividad. A su juicio, mientras el Gobierno destaca determinados indicadores macroeconómicos, una parte importante de la población continúa enfrentando dificultades para sostener su nivel de consumo.

"Mientras Milei celebra indicadores macroeconómicos dudosos, millones de argentinos hacen cuentas para decidir qué pueden llevar a la mesa", expresó el legislador en el mensaje difundido a través de sus redes sociales.

Las declaraciones se produjeron luego de que CICCRA difundiera un informe sobre el comportamiento del mercado de la carne vacuna durante el primer semestre del año. De acuerdo con ese relevamiento, el consumo interno cayó un 11,5% respecto del mismo período de 2025 y alcanzó el registro más bajo para un primer semestre en los últimos 30 años.

El trabajo de la entidad también indicó que el mercado interno absorbió poco más de un millón de toneladas res con hueso durante los primeros seis meses del año, reflejando una disminución sostenida del consumo en comparación con períodos anteriores.

Según el informe, el consumo promedio anualizado descendió hasta los 47 kilogramos por habitante, consolidando una tendencia que se viene profundizando en los últimos años. Al mismo tiempo, la cámara señaló que los precios de la carne vacuna aumentaron alrededor del 45% en los últimos doce meses, una variación que superó ampliamente la inflación general del período.

Ese incremento de precios, combinado con la pérdida del poder adquisitivo, habría llevado a numerosos consumidores a reducir la cantidad de carne vacuna incorporada a su alimentación o reemplazarla por otras fuentes de proteína de menor costo.

El informe también destacó que las exportaciones de carne crecieron más de un 10% durante el primer semestre, elevando la participación de los envíos al exterior dentro del total de la producción nacional. Esa mayor orientación exportadora coincidió con una menor disponibilidad de carne destinada al mercado interno y con una demanda doméstica debilitada por las dificultades económicas.

En ese contexto, Trotta sostuvo que el comportamiento del consumo constituye un indicador más cercano a la realidad cotidiana de los hogares que otros datos económicos difundidos por el oficialismo. Para el legislador, la posibilidad de acceder a alimentos tradicionales como la carne vacuna permite dimensionar con mayor claridad el impacto que las políticas económicas tienen sobre el nivel de vida de la población.

Las declaraciones del diputado se suman a otros cuestionamientos formulados desde distintos sectores de la oposición, que utilizan la evolución del consumo de carne como uno de los principales argumentos para cuestionar el rumbo económico de la administración de Javier Milei. Mientras tanto, el informe de CICCRA volvió a instalar el debate sobre el poder de compra de los salarios y el comportamiento del consumo interno en un contexto de cambios en la economía argentina.