Cecilia Moreau cuestionó la agenda del Gobierno y advirtió que la modificación de la Ley de Tierras pone en riesgo la soberanía

Cecilia Moreau cuestionó la modificación de la Ley de Tierras y advirtió sobre una posible pérdida de soberanía.

La diputada sostuvo que el proyecto debe ser debatido tanto en el Congreso como en la sociedad.

También criticó la agenda legislativa del oficialismo y afirmó que iniciativas prioritarias permanecen sin tratamiento.

Moreau apuntó contra un sector de la Unión Cívica Radical por sus acuerdos parlamentarios con el Gobierno.

La legisladora cuestionó además la política económica y formuló críticas hacia el ministro Luis Caputo.

Finalmente, consideró que la alianza entre el PRO y La Libertad Avanza quedó consolidada en el escenario político actual.

La diputada nacional por la provincia de Buenos Aires Cecilia Moreau, integrante del bloque Unión por la Patria, cuestionó con dureza la agenda legislativa impulsada por el gobierno de Javier Milei y manifestó su rechazo a la modificación de la Ley de Tierras. La ex presidenta de la Cámara de Diputados sostuvo que la iniciativa podría comprometer la soberanía sobre el territorio nacional y alertó sobre las consecuencias que, a su juicio, tendría una eventual flexibilización de la normativa vigente.

Las declaraciones fueron realizadas durante una entrevista radial, en la que la legisladora también se refirió al funcionamiento del Congreso, criticó la estrategia parlamentaria del oficialismo, cuestionó a sectores de la oposición y expresó reparos sobre distintas reformas económicas e institucionales promovidas por el Poder Ejecutivo.

Uno de los ejes centrales de sus cuestionamientos estuvo dirigido a la discusión sobre la Ley de Tierras, un proyecto que genera un fuerte debate político por su eventual impacto sobre la propiedad de inmuebles rurales y el acceso a recursos estratégicos.

Moreau sostuvo que el tratamiento de esa iniciativa debe trascender el ámbito parlamentario y convertirse en un debate de toda la sociedad. En ese contexto, advirtió que una modificación de la legislación vigente podría facilitar una mayor participación de capitales extranjeros en la adquisición de tierras y afectar el control nacional sobre áreas consideradas estratégicas.

"Van a entregar el territorio nacional", afirmó la diputada al cuestionar la orientación de la propuesta impulsada por el oficialismo.

La legisladora también recordó que la normativa actualmente vigente surgió como respuesta a distintas operaciones de compra de tierras registradas años atrás. Como ejemplo, mencionó el caso de un empresario extranjero que, según señaló, adquirió un pueblo en la provincia de La Rioja, situación que, sostuvo, impulsó la sanción de mecanismos regulatorios destinados a limitar ese tipo de operaciones.

En su análisis, Moreau vinculó la discusión sobre la Ley de Tierras con otras iniciativas promovidas por el Gobierno nacional. Entre ellas mencionó el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), la reforma laboral, la Ley de Glaciares, la Ley Bases y los proyectos relacionados con el financiamiento universitario, al considerar que forman parte de una misma orientación política y económica.

Durante la entrevista también realizó un balance del funcionamiento del Congreso desde la renovación parlamentaria producida tras las elecciones de 2023. Según sostuvo, la nueva composición de ambas cámaras dificultó el tratamiento de proyectos que considera prioritarios para distintos sectores de la sociedad.

Entre las iniciativas que, según afirmó, permanecen relegadas en la agenda legislativa mencionó propuestas vinculadas con la regularización del PAMI, el endeudamiento, la provisión de medicamentos y la ampliación de licencias parentales.

Además, dirigió críticas hacia un grupo de diputados de la Unión Cívica Radical, a quienes acusó de mantener acuerdos políticos con el oficialismo mientras conservan una posición ambigua dentro del escenario parlamentario.

Las declaraciones de Moreau también alcanzaron al ministro de Economía, Luis Caputo. La diputada puso en duda la situación patrimonial de algunos funcionarios del área económica y sostuvo que deberían realizarse investigaciones sobre la localización de sus activos financieros.

En ese contexto, cuestionó los llamados del Gobierno para fomentar la incorporación de ahorros al sistema financiero y afirmó que quienes integran el equipo económico deberían dar el ejemplo antes de solicitar confianza a la ciudadanía.

Finalmente, la legisladora se refirió al escenario político y consideró que el vínculo entre el PRO y La Libertad Avanza quedó definitivamente consolidado. En esa línea, interpretó que la incorporación de Diego Santilli como jefe de Gabinete constituye una señal clara del acercamiento entre ambos espacios políticos.

También formuló críticas hacia Patricia Bullrich, a quien volvió a cuestionar por sus cambios de alineamiento político a lo largo de su trayectoria.

Las declaraciones de Moreau se producen en un contexto de intensa actividad parlamentaria, en el que el oficialismo busca avanzar con distintas reformas económicas e institucionales que generan fuertes diferencias entre el Gobierno y los principales bloques de la oposición. La discusión sobre la Ley de Tierras aparece como uno de los temas que promete abrir un nuevo frente de debate político en el Congreso, debido a las distintas posiciones que existen sobre el alcance de las modificaciones propuestas y su eventual impacto sobre la propiedad de los recursos estratégicos del país.