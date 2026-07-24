Ricardo Alfonsín rechazó el proyecto para arancelar salud y universidades a extranjeros y cuestionó sus fundamentos

Ricardo Alfonsín rechazó el proyecto para arancelar salud y universidades públicas a extranjeros sin residencia permanente.

El dirigente radical calificó la iniciativa como una medida "moralmente regresiva y hostil".

También cuestionó que el proyecto fuera vinculado con la polémica surgida tras la final del Mundial.

La propuesta contempla el cobro de servicios sanitarios y estudios universitarios, con excepciones para casos de urgencia y emergencia.

Alfonsín también criticó al Gobierno y sostuvo que existe una demanda por construir una alternativa opositora.

El debate enfrenta la postura oficial de priorizar los recursos públicos con quienes advierten sobre el impacto de la medida en el acceso a derechos básicos.

El ex diputado nacional y ex embajador argentino en España, Ricardo Alfonsín, expresó un fuerte rechazo al proyecto presentado por Agustín Romo, presidente del bloque de La Libertad Avanza en la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires, que propone establecer el arancelamiento de los servicios de salud y de los estudios universitarios estatales para extranjeros que no cuenten con residencia permanente en el país.

A través de una publicación en la red social X, el dirigente radical cuestionó tanto el contenido de la iniciativa como los argumentos utilizados para justificarla y calificó la propuesta como una medida "moralmente regresiva y hostil". Además, criticó que el debate haya sido vinculado con la controversia surgida tras las acusaciones de racismo contra Argentina durante las discusiones internacionales posteriores a la final del Mundial.

"Quitarle la universidad y la salud pública gratuita a quienes tienen ese derecho, ya de por sí, es una decisión moralmente regresiva y hostil. Pero además, motivarla en resentimiento futbolístico expone una pobreza moral abismal", escribió Alfonsín al referirse a la iniciativa impulsada por el legislador bonaerense.

Con esas declaraciones, el ex candidato presidencial cuestionó especialmente la utilización de argumentos vinculados al ámbito deportivo para respaldar un proyecto que involucra políticas públicas relacionadas con el acceso a la educación superior y a la atención sanitaria.

La propuesta presentada por Romo plantea que los extranjeros sin residencia permanente deban afrontar el costo de la atención médica en establecimientos provinciales y de los estudios de grado en universidades estatales que dependan de la provincia de Buenos Aires. No obstante, el proyecto contempla excepciones para los casos de urgencia y emergencia médica, que continuarían siendo atendidos sin restricciones.

Desde La Libertad Avanza sostienen que la iniciativa apunta a optimizar la utilización de los recursos públicos y priorizar el financiamiento de los servicios estatales para quienes residen de manera permanente en la Argentina. Según ese criterio, el objetivo es garantizar una administración más eficiente del gasto público y evitar que personas sin residencia estable accedan de manera gratuita a prestaciones financiadas con recursos provinciales.

Sin embargo, la propuesta despertó cuestionamientos desde distintos sectores políticos y académicos, que consideran que la medida podría afectar el acceso a derechos fundamentales y modificar principios históricos vinculados con la gratuidad de la educación pública y la atención sanitaria.

En ese contexto, Alfonsín amplió sus críticas mediante otra publicación en redes sociales, en la que se refirió al escenario político nacional y cuestionó el rumbo del gobierno encabezado por Javier Milei.

El dirigente sostuvo que existe un creciente malestar social y consideró que comienza a consolidarse una demanda por la construcción de una alternativa política opositora con perfil republicano, democrático y progresista.

"La gente está cansada de este gobierno. Está deseando que se construya una alternativa republicana, democrática y progresista. Y estoy seguro de que esto ocurrirá", expresó.

Al mismo tiempo, convocó a los distintos sectores opositores a desarrollar ese proceso con responsabilidad y amplitud, evitando repetir errores del pasado y privilegiando el consenso como herramienta para construir una nueva propuesta política.

Las declaraciones de Alfonsín se producen mientras continúa el debate sobre distintas iniciativas impulsadas por el oficialismo en materia de gasto público y reorganización del Estado. Entre ellas se encuentra el proyecto presentado en la Legislatura bonaerense, que busca modificar el acceso de extranjeros sin residencia permanente a determinados servicios financiados por la provincia.

La discusión también reabre un debate que en distintas oportunidades se instaló tanto a nivel nacional como provincial acerca del financiamiento de los sistemas públicos de salud y educación, especialmente en zonas fronterizas y en jurisdicciones que reciben una importante cantidad de ciudadanos extranjeros.

Mientras el oficialismo sostiene que resulta necesario establecer nuevos criterios para garantizar la sostenibilidad de esos servicios, los sectores críticos advierten que cualquier modificación debe contemplar el respeto por derechos fundamentales y evitar restricciones que puedan afectar el acceso a prestaciones consideradas esenciales.

En ese marco, las declaraciones de Ricardo Alfonsín volvieron a incorporar una mirada política e institucional al debate, profundizando la discusión sobre los alcances del proyecto y las consecuencias que podría generar en caso de avanzar dentro de la Legislatura bonaerense.