Lilia Lemoine volvió a apuntar contra Victoria Villarruel y profundizó la interna en La Libertad Avanza

Lilia Lemoine volvió a cuestionar públicamente a Victoria Villarruel mediante publicaciones en la red social X.

La diputada acusó a la vicepresidente de modificar sus posiciones políticas por conveniencia.

Las publicaciones generaron numerosos cruces entre Lemoine y usuarios que defendieron a la titular del Senado.

La legisladora comparó a Villarruel con Chinda Brandolino para cuestionar su evolución política.

El episodio profundizó las diferencias internas que desde hace meses atraviesan a La Libertad Avanza.

La vicepresidente no realizó declaraciones públicas en respuesta a las críticas de la diputada.

La diputada nacional de La Libertad Avanza, Lilia Lemoine, volvió a quedar en el centro de la escena política tras lanzar una nueva serie de críticas contra la vicepresidente Victoria Villarruel. A través de publicaciones en la red social X, la legisladora cuestionó el posicionamiento político de la titular del Senado, la acusó de modificar sus convicciones por conveniencia y protagonizó un intenso intercambio con usuarios que salieron en defensa de la funcionaria.

Las declaraciones reavivaron las diferencias internas dentro del oficialismo, una tensión que se viene profundizando desde hace varios meses y que en distintas oportunidades quedó expuesta a través de declaraciones públicas de dirigentes cercanos a ambos sectores.

En uno de sus mensajes, Lemoine sostuvo que Villarruel representa una versión "hipócrita" de Chinda Brandolino, una figura conocida por sus posiciones ultranacionalistas y por haber protagonizado diversas controversias públicas durante los últimos años.

La diputada argumentó que la vicepresidente habría abandonado algunas de las banderas que históricamente defendió por razones de conveniencia política. En particular, cuestionó su postura respecto de la situación de los militares detenidos por delitos de lesa humanidad y afirmó que modificó su discurso sobre cuestiones vinculadas a Israel y a Estados Unidos para evitar costos políticos.

Las publicaciones generaron una inmediata repercusión entre usuarios de la red social, quienes respondieron tanto con críticas como con muestras de apoyo a la vicepresidente. En ese contexto, Lemoine mantuvo varios cruces con quienes rechazaron sus expresiones.

Uno de los usuarios cuestionó el tono utilizado por la diputada y defendió la trayectoria de Villarruel, destacando sus valores personales y su formación. La respuesta de Lemoine mantuvo el estilo confrontativo que suele caracterizar sus intervenciones en redes sociales y volvió a alimentar la polémica.

En otro intercambio, un usuario insinuó que la legisladora respondía a intereses ajenos al oficialismo. Frente a esa acusación, Lemoine negó esa interpretación y sostuvo que, si bien conoció integrantes de los servicios de inteligencia, considera inapropiada cualquier intervención de esos organismos en espacios políticos.

La controversia también puso nuevamente en el centro del debate la referencia realizada por la diputada a Chinda Brandolino. La comparación buscó remarcar, según explicó Lemoine, que Villarruel habría moderado algunas posiciones ideológicas por razones estratégicas, mientras que Brandolino mantiene sin modificaciones el conjunto de sus posturas políticas, independientemente de su impacto electoral.

La nueva confrontación se suma a una larga serie de diferencias entre ambas dirigentes de La Libertad Avanza. Aunque integran el mismo espacio político, la relación entre Lemoine y Villarruel viene mostrando un creciente distanciamiento, reflejado en cuestionamientos públicos que exponen distintas miradas sobre temas políticos e ideológicos.

La vicepresidente, por su parte, no respondió públicamente a las declaraciones de la diputada, manteniendo la misma postura adoptada en anteriores episodios de tensión dentro del oficialismo.

Las diferencias entre distintos sectores de La Libertad Avanza se hicieron más visibles en los últimos meses, tanto por debates relacionados con la estrategia política del espacio como por discrepancias sobre distintos temas institucionales e ideológicos. En ese escenario, las redes sociales se convirtieron en uno de los principales escenarios donde dirigentes oficialistas expresan posiciones divergentes.

Las declaraciones de Lemoine también generaron repercusiones entre simpatizantes del oficialismo, donde conviven sectores que respaldan la conducción política del presidente Javier Milei y otros que mantienen una mayor identificación con la figura de Villarruel.

El episodio volvió a poner de manifiesto la persistencia de diferencias internas dentro del espacio gobernante, que periódicamente se trasladan al debate público a través de publicaciones en redes sociales y declaraciones de sus principales referentes.

Mientras tanto, la controversia volvió a instalar interrogantes sobre la convivencia política entre distintos sectores de La Libertad Avanza y sobre el impacto que estos enfrentamientos pueden tener en la dinámica interna del oficialismo, especialmente en un contexto en el que el Gobierno busca consolidar apoyos para impulsar su agenda legislativa.