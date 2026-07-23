Mayer propone cambios en la ZEC y cuestiona el enfoque recaudatorio de la gestión Viotti

Bryan Mayer presentó una propuesta para modificar el funcionamiento de la Zona de Estacionamiento Controlado (ZEC) de Rafaela, al considerar que el sistema actual quedó obsoleto y resulta poco práctico, especialmente para quienes visitan la ciudad.

Según planteó, la ZEC necesita una actualización que simplifique su utilización y la adapte a las nuevas tecnologías. A su entender, el esquema vigente es de difícil implementación y termina generando más inconvenientes que soluciones para automovilistas, comerciantes y visitantes.

Pero el planteo de Mayer va más allá de la cuestión operativa. Cuestionó la política que impulsa la gestión del intendente Leonardo Viotti, al sostener que el Municipio prioriza la recaudación por encima de una verdadera política de ordenamiento del tránsito.

Para Mayer, la administración municipal utiliza la ZEC como una herramienta para incrementar ingresos y cubrir el déficit de las cuentas públicas, en lugar de diseñar un sistema más eficiente, moderno y pensado para mejorar la circulación y favorecer la actividad comercial del centro de la ciudad.

En ese marco, propone introducir cambios que conviertan al estacionamiento medido en un servicio más ágil, accesible y sencillo de utilizar, dejando atrás un modelo que, según sostiene, quedó vetusto y responde más a una necesidad de recaudar que a una planificación inteligente de la movilidad urbana.

La iniciativa abre nuevamente el debate sobre el funcionamiento de la ZEC y sobre cuál debe ser su verdadero objetivo: ordenar el tránsito y facilitar la actividad comercial o transformarse en una herramienta de recaudación municipal.