El Hospital Jaime Ferré realizó una jornada de concientización sobre donación de órganos y médula ósea

El Hospital Regional Dr. Jaime Ferré de Rafaela fue escenario este martes de una jornada de capacitación y concientización sobre donación de órganos, tejidos y médula ósea, organizada en conjunto con el Centro Único de Ablación e Implante de Órganos (Cudaio). La propuesta reunió a profesionales de la salud, pacientes trasplantados, personas en lista de espera y vecinos interesados en conocer más sobre la importancia de la donación.

La actividad tuvo un doble objetivo. Por un lado, fortalecer la capacitación del personal médico en los procesos de procuración de órganos, con especial foco en el trabajo de las unidades de terapia intensiva y la detección temprana de potenciales donantes. Por otro, acercar información a la comunidad y ofrecer la posibilidad de registrarse como donantes de médula ósea mediante un hisopado bucal, una técnica rápida y sencilla impulsada por el Incucai, en la que Santa Fe fue pionera a nivel nacional.

El secretario de Tercer Nivel de Atención, César Pauloni, destacó que la iniciativa forma parte del trabajo articulado que impulsa el Ministerio de Salud junto con los distintos niveles de atención sanitaria.

“Es parte del trabajo conjunto que venimos desarrollando, como nos piden el gobernador Maximiliano Pullaro y la ministra Silvia Ciancio, fortaleciendo la red de salud, especialmente en Rafaela”, señaló.

Pauloni explicó que, tras la puesta en funcionamiento del nuevo Hospital Regional, uno de los principales desafíos es consolidar una red sanitaria que aproveche al máximo la infraestructura y el equipamiento incorporado, además de dejar instaladas en los equipos las competencias necesarias para llevar adelante procedimientos de alta complejidad, como los vinculados a la donación y procuración de órganos.

Santa Fe, una provincia clave en donación de órganos

La directora del Cudaio, Cecilia Andrada, resaltó la importancia del registro mediante hisopado bucal para personas de entre 18 y 40 años, y remarcó el rol protagónico que tiene la provincia en materia de donación.

“Uno de cada siete trasplantes de órganos que se realizan en Argentina es posible gracias a un proceso de donación generado en Santa Fe”, destacó.

Andrada explicó que estas jornadas forman parte de una estrategia para recorrer toda la provincia y fortalecer el trabajo junto a los equipos de salud.

“Aunque contamos con sedes en Santa Fe y Rosario, el objetivo es llegar a cada efector y acompañar a los equipos en todo el territorio”, afirmó.

La funcionaria también advirtió que el crecimiento de enfermedades que requieren un trasplante plantea nuevos desafíos para el sistema sanitario, tanto en el acceso equitativo a los tratamientos como en el seguimiento posterior de los pacientes. En ese sentido, remarcó la necesidad de fortalecer las acciones de prevención, especialmente frente a patologías como la diabetes y la hipertensión arterial, principales causas de insuficiencia renal.

Por su parte, la directora del Hospital Regional, Natalia Weppler, valoró la realización de este tipo de actividades y aseguró que el establecimiento cuenta con la infraestructura, el equipamiento y los recursos humanos necesarios para acompañar los procesos de donación.

“Estas instancias fortalecen a nuestros equipos y nos permiten seguir trabajando con calidad técnica, pero también con un profundo compromiso humano”, concluyó.