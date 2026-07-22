Caso Mila Yankelevich: el capitán de la barcaza admitió su responsabilidad ante la Justicia

La investigación por la muerte de Mila Yankelevich, nieta de Cris Morena y Gustavo Yankelevich, registró un avance clave en la Justicia de Miami. Este martes, Yusiel López Insúa, capitán del remolcador que transportaba la barcaza involucrada en el accidente náutico, se declaró culpable de homicidio involuntario como parte de un acuerdo alcanzado con la fiscalía.

Según informaron medios estadounidenses, el hombre podía enfrentar una condena de hasta diez años de prisión en caso de ser declarado culpable durante un juicio. Sin embargo, tras reconocer su responsabilidad, la fiscalía solicitó una pena menor: un año de cárcel y seis meses de arresto domiciliario, de acuerdo con documentos judiciales citados por el Miami Herald.

El accidente ocurrió el 28 de julio del año pasado en Miami, cuando el remolcador comandado por López Insúa chocó contra un velero perteneciente al programa de verano de la Miami Youth Sailing Foundation. En la embarcación viajaban cinco niñas y una instructora.

Tras el impacto, el velero quedó atrapado debajo de la barcaza y sus ocupantes fueron arrojadas al agua. La tragedia provocó la muerte de Mila Yankelevich, de 7 años, Erin Victoria Ko Han, una adolescente chilena de 13 años, y Arielle Mazi Buchman, una niña estadounidense de familia argentina que falleció días después tras permanecer internada. Además, otras dos menores resultaron heridas.

Las acusaciones contra el capitán del remolcador

Durante la investigación, las autoridades señalaron que López Insúa habría operado la embarcación sin contar con elementos adecuados de seguridad y visibilidad, como cámaras y radares. Además, los investigadores sostuvieron que el capitán habría estado utilizando su teléfono celular en el momento del accidente.

En mayo, el abogado del acusado había adelantado que su representado aceptaría declararse culpable con el objetivo de evitar un juicio y no atravesar nuevamente por un proceso que implicaría reconstruir los detalles de una tragedia que generó una profunda conmoción en Miami y en Argentina.

El caso tuvo una enorme repercusión en ambos países debido a la muerte de Mila Yankelevich, hija de Tomás Yankelevich y nieta de dos de las figuras más reconocidas de la industria del entretenimiento argentino.