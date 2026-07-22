Cómo solicitar el reembolso de las entradas de Rosalía en el Movistar Arena: todos los pasos

Rosalía quedó envuelta en una fuerte polémica en redes sociales luego de compartir un video de Mia Khalifa relacionado con la final del Mundial 2026 entre Argentina y España. El gesto generó malestar entre muchos usuarios argentinos, especialmente porque la cantante española se prepara para presentarse próximamente en Buenos Aires con su show basado en su nuevo álbum “Lux”.

La publicación provocó una ola de críticas y algunos fanáticos expresaron su intención de cancelar la compra de las entradas para las cuatro fechas que la artista tiene programadas en el Movistar Arena. Ante esta situación, varios seguidores comenzaron a consultar cómo pueden solicitar la devolución del dinero de sus tickets.

Cómo gestionar el reembolso de las entradas de Rosalía

De acuerdo con la normativa vigente en Argentina, incluida la Ley de Defensa del Consumidor (N° 24.240) y las disposiciones sobre compras realizadas a distancia, los consumidores cuentan con herramientas para solicitar la cancelación de determinadas operaciones dentro de los plazos establecidos.

En el caso de los espectáculos, la posibilidad de pedir la devolución puede depender de las condiciones de venta y de la política aplicada por la empresa organizadora. Para iniciar el reclamo por las entradas del recital de Rosalía en el Movistar Arena, los compradores deben comunicarse con los canales oficiales de atención y presentar la documentación correspondiente.

El procedimiento recomendado es el siguiente:

Enviar un correo electrónico al canal de soporte oficial: realizar el pedido formal de devolución a través de la vía de contacto habilitada por el recinto o la plataforma de venta.

realizar el pedido formal de devolución a través de la vía de contacto habilitada por el recinto o la plataforma de venta. Adjuntar los comprobantes de compra: incluir la confirmación del ticket, la entrada digital y el comprobante de pago.

incluir la confirmación del ticket, la entrada digital y el comprobante de pago. Brindar los datos del titular: agregar nombre completo, DNI, número de orden de compra o código de la entrada para facilitar la identificación del pedido.

agregar nombre completo, DNI, número de orden de compra o código de la entrada para facilitar la identificación del pedido. Solicitar expresamente el reintegro: indicar que se requiere la devolución del importe abonado y conservar una copia del reclamo realizado.

Qué hizo Rosalía y por qué generó críticas

La controversia comenzó luego de la final del Mundial 2026, cuando Rosalía compartió en sus redes sociales un video publicado originalmente por Mia Khalifa, quien celebraba la consagración de España frente a Argentina.

La influencer utilizó como música de fondo “La Perla”, una de las canciones del álbum “Lux” de Rosalía, y acompañó las imágenes con una frase que generó repercusión entre los hinchas argentinos: “Así es como suena la vida ahora que las perlas fueron derrotadas”.

En el video, Khalifa aparece cantando parte de la canción desde un balcón con Nueva York como escenario, mientras interpreta una estrofa del tema: “La decepción local, rompecorazones nacional, un terrorista emocional, el mayor desastre mundial. Es una perla, nadie se fía”.

La decisión de Rosalía de republicar el contenido en sus propias redes sociales generó una ola de comentarios negativos de parte de seguidores argentinos, quienes interpretaron el gesto como una postura a favor de la derrota de la Selección Argentina y una provocación en medio de la tristeza por la final perdida.

La polémica continúa creciendo mientras los fanáticos analizan si mantienen sus entradas para los shows de la artista española en Buenos Aires o si avanzan con los pedidos de devolución.