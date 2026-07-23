Cristian Romero cambia de rumbo tras el Mundial 2026: el destino que marcará el próximo paso de su carrera

Luego de disputar el Mundial 2026 con la Selección Argentina, Cristian "Cuti" Romero comenzó a definir su futuro y todo indica que cambiará de club en este mercado de pases. El defensor cordobés analiza seriamente dejar el Tottenham Hotspur y su próximo destino podría estar nuevamente en el fútbol italiano.

Con una cotización cercana a los 50 millones de euros, el zaguero despertó el interés de varios equipos importantes de Europa, aunque el Inter de Milán aparece como el principal candidato para quedarse con su ficha. El conjunto italiano busca reforzar su defensa y considera al campeón del mundo como una prioridad para la próxima temporada.

Romero conoce muy bien la Serie A, donde ya tuvo pasos por Genoa y Atalanta, antes de consolidarse en la Premier League con el Tottenham.

La salida del defensor también encuentra respaldo dentro del club inglés. Tras una temporada irregular y con un importante recambio en el plantel, tanto la dirigencia como el futbolista consideran que un traspaso podría beneficiar a ambas partes. En la carrera por contratarlo también aparecieron clubes como Manchester United, Atlético de Madrid y Chelsea, mientras que Barcelona perdió terreno en la negociación.

El Tottenham inició una fuerte renovación de su plantel bajo la conducción de Roberto De Zerbi, con importantes inversiones tanto en el mediocampo como en la defensa. Entre las incorporaciones más destacadas aparecen Sandro Tonali, Mateus Fernandes, Jan Paul van Hecke, Marcos Senesi y Andrew Robertson, movimientos que incrementan la competencia en la última línea.

Con este escenario, todo indica que el ciclo de Cuti Romero en el Tottenham está cerca de llegar a su fin, mientras el Inter acelera las gestiones para concretar uno de los fichajes más importantes del mercado europeo.