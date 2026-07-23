La Justicia de Estados Unidos profundiza una investigación sobre la estructura financiera internacional de la AFA

La Justicia de Estados Unidos amplió una investigación sobre la estructura financiera internacional de la AFA.

Fueron citados allegados a la conducción de la entidad para aportar documentación sobre Tourprodenter LLC.

La AFA negó que Claudio Tapia y Pablo Toviggino hayan sido convocados a declarar.

La pesquisa busca reconstruir el recorrido de operaciones comerciales superiores a los 300 millones de dólares.

Los investigadores analizan movimientos de fondos realizados a través de bancos y sociedades radicadas en Estados Unidos.

Hasta el momento, la investigación se encuentra en una etapa preliminar y no existen imputaciones penales formalizadas.

La Justicia de los Estados Unidos avanzó en una investigación vinculada con la estructura financiera utilizada por la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) para administrar sus negocios internacionales. En el marco de esa pesquisa, el Tribunal del Distrito Sur de Florida emitió citaciones para que personas allegadas a la conducción de la entidad comparezcan el próximo 30 de julio y aporten documentación e información relacionada con la firma Tourprodenter LLC y sus vínculos comerciales.

De acuerdo con la documentación judicial, los requerimientos incluyen comunicaciones mantenidas con el presidente de la AFA, Claudio "Chiqui" Tapia, el tesorero Pablo Toviggino, Diego Lucero y el empresario Javier Faroni. Las medidas forman parte de una etapa preliminar de recopilación de pruebas orientada a reconstruir el circuito financiero de distintas operaciones comerciales desarrolladas en el exterior.

La investigación tomó mayor repercusión luego de que trascendieran versiones que señalaban que Tapia habría sido abordado por agentes del FBI en el aeropuerto John F. Kennedy de Nueva York antes de regresar al país junto a la delegación de la Selección argentina. Según esas publicaciones, las autoridades estadounidenses le habrían solicitado la entrega de teléfonos celulares y otros dispositivos electrónicos.

La AFA rechazó de manera categórica esas versiones mediante un comunicado firmado por su abogado, Gregorio Dalbón. En el documento sostuvo que los hechos difundidos "son rotundamente falsos" y aclaró que la citación emitida por el Tribunal del Distrito Sur de Florida está dirigida exclusivamente a un tercero, cuya comparecencia fue requerida ante un gran jurado junto con la eventual presentación de documentación y comunicaciones vinculadas con distintas personas, entre ellas autoridades de la entidad.

La asociación también remarcó que, hasta el momento, ni Claudio Tapia ni Pablo Toviggino fueron convocados a declarar por la Justicia estadounidense.

Horas después, el propio Tapia publicó un mensaje en sus redes sociales dirigido "a todos los argentinos", en el que rechazó las versiones que circularon durante los últimos días, cuestionó las teorías conspirativas vinculadas con la Selección nacional y denunció la existencia de operaciones destinadas, según afirmó, a desestabilizar la conducción de la AFA.

Mientras tanto, la investigación continúa avanzando sobre la estructura utilizada para gestionar contratos de patrocinio, derechos de televisión y partidos amistosos de la Selección argentina en el exterior. Según la información judicial, las operaciones bajo análisis superarían los 300 millones de dólares.

Uno de los antecedentes relevantes de la pesquisa fue la declaración del empresario Guillermo Tofoni, quien mantiene un conflicto judicial con la AFA y denunció el funcionamiento de ese esquema comercial. La audiencia se desarrolló en Miami y se extendió durante más de dos horas, durante las cuales los investigadores recopilaron información y documentación relacionada con el movimiento de fondos a través de bancos y sociedades radicadas en Estados Unidos.

La investigación está a cargo de fiscales federales especializados en delitos económicos y financieros, quienes buscan establecer el recorrido del dinero, identificar a las personas y empresas involucradas y determinar quiénes fueron los destinatarios finales de las transferencias. En esta instancia, las actuaciones no implican imputaciones formales ni la apertura de una causa penal contra personas determinadas.

En el centro de las actuaciones aparece Tourprodenter LLC, empresa perteneciente a Javier Faroni y Erica Gillette, designada como agente exclusivo para percibir los ingresos internacionales derivados de contratos comerciales, patrocinadores, derechos audiovisuales y encuentros amistosos de la Selección argentina.

La documentación bancaria incorporada a distintos procesos judiciales permitió reconstruir que los fondos circularon por cuentas abiertas en diversas entidades financieras estadounidenses, entre ellas Bank of America, Citibank, JP Morgan, Synovus y PNC Bank. Solamente por esta última habrían transitado más de 13,5 millones de dólares en menos de un año.

Los registros también reflejan que parte de esos recursos permanecía en las cuentas durante períodos muy breves antes de ser transferidos hacia otras sociedades. Entre las operaciones analizadas aparecen pagos por logística, vuelos privados, transporte, consultorías y organización de eventos, además de giros millonarios dirigidos a empresas con escasa actividad comercial conocida.

Las autoridades estadounidenses analizan ahora si el material reunido durante procesos civiles y comerciales reúne elementos suficientes para avanzar hacia una investigación criminal. La documentación obtenida mediante mecanismos judiciales de discovery pasó a ser evaluada por el Departamento de Justicia y el FBI como parte de una investigación destinada a determinar si existieron eventuales irregularidades en la administración de los recursos internacionales de la AFA.