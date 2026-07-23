La actividad económica volvió a caer en mayo y profundiza las dudas sobre la recuperación

La actividad económica cayó 0,5% mensual en mayo tras el retroceso registrado en abril.

La variación interanual fue positiva, aunque apenas alcanzó el 0,2%.

Agro, minería y energía sostuvieron el crecimiento, mientras industria y comercio continuaron en baja.

Economistas privados afirmaron que los datos estuvieron por debajo de las expectativas del mercado.

La economía mantiene un comportamiento desigual entre los distintos sectores productivos.

El Gobierno apuesta a la construcción y al crédito hipotecario para impulsar la recuperación en el segundo semestre.

La actividad económica registró en mayo una nueva caída mensual y profundizó una secuencia de altibajos que mantiene abiertas las dudas sobre la solidez de la recuperación. Según el Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) publicado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), el nivel de actividad descendió 0,5% respecto de abril, mes en el que ya había retrocedido 1,5%. En la comparación interanual, en cambio, se verificó un leve incremento de 0,2%.

Los datos reflejan una economía que continúa mostrando comportamientos dispares entre sectores. De los quince rubros que integran el indicador, ocho registraron mejoras frente a mayo de 2025, mientras que los siete restantes exhibieron caídas, configurando un escenario de recuperación heterogénea.

Entre los sectores con mejor desempeño sobresalió Explotación de minas y canteras, con un crecimiento interanual de 15,7%, seguido por Electricidad, gas y agua, que avanzó 8%. También se destacó Agricultura, ganadería, caza y silvicultura, con una expansión de 4,6%, convirtiéndose en el sector de mayor aporte positivo al resultado general del EMAE.

En conjunto, las actividades vinculadas al agro y la minería contribuyeron con 1,2 puntos porcentuales al crecimiento interanual del indicador, consolidándose como los principales motores de la economía en un contexto de debilidad de otros sectores productivos.

Del otro lado, la mayor contracción correspondió a Pesca, que registró una baja de 29,3%. También mostraron resultados negativos la Industria manufacturera, con una caída de 5,6%, y el Comercio mayorista, minorista y reparaciones, que retrocedió 4,3%. Estas tres actividades restaron en conjunto 1,4 puntos porcentuales al resultado interanual del EMAE.

Tras conocerse las cifras oficiales, el ministro de Economía, Luis Caputo, destacó que la actividad acumuló un crecimiento de 1,7% durante los primeros cinco meses de 2026 en comparación con igual período del año anterior. Además, subrayó que el indicador tendencia-ciclo avanzó 0,2% mensual y acumuló 26 meses consecutivos de expansión, lo que, según sostuvo, constituye el ciclo de crecimiento más prolongado desde 2011.

Sin embargo, distintos economistas advirtieron que los datos estuvieron por debajo de las expectativas. Gonzalo Carrera, economista de Equilibra, consideró que el resultado de mayo fue inferior a lo previsto y señaló que, pese al avance de la cosecha gruesa, la actividad agropecuaria mostró una caída mensual significativa. También remarcó que la industria continuó retrocediendo, la intermediación financiera perdió dinamismo y el comercio permaneció estancado.

En la misma línea, Gabriel Caamaño, director de la consultora Outlier, sostuvo que el desempeño de mayo resultó considerablemente peor de lo esperado y advirtió que el impulso de la cosecha no logró compensar la debilidad observada en el resto de los sectores. Además, indicó que los primeros indicadores de junio tampoco muestran señales alentadoras y anticipó que las proyecciones de crecimiento podrían seguir ajustándose a la baja.

Durante los primeros cinco meses del año, la economía alternó períodos de expansión y contracción. Tras un inicio positivo en enero, se registró una baja en febrero, una recuperación en marzo y nuevas caídas en abril y mayo. Este comportamiento alimenta la percepción de que la actividad todavía no encuentra un sendero de crecimiento sostenido.

Los analistas coinciden en describir el escenario como una economía "a dos velocidades", donde sectores como el agro, la minería y la energía mantienen un desempeño favorable, mientras la industria, el comercio y parte de la construcción continúan mostrando dificultades para recuperar el nivel de actividad.

Frente a este panorama, el Gobierno concentra sus expectativas en la construcción como uno de los principales motores para el segundo semestre. Desde el Ministerio de Economía avanzan conversaciones con empresas contratistas para regularizar deudas pendientes y analizan mecanismos destinados a ampliar el crédito hipotecario y reactivar el mercado inmobiliario.

Entre las iniciativas que se encuentran en estudio figuran la utilización de recursos provenientes de la eventual venta de activos del Fondo de Garantías de Sustentabilidad, la creación de Fondos de Asistencia Laboral y distintos instrumentos orientados a facilitar el acceso a financiamiento para la compra de viviendas de clase media. En el equipo económico consideran que una recuperación sostenida de la construcción podría convertirse en un factor determinante para mejorar el nivel general de actividad durante la segunda mitad del año.