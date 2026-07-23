Comenzó en Cuba la entrega de ayuda humanitaria enviada desde Estados Unidos a familias vulnerables

La organización Cáritas Cuba inició la distribución de cientos de módulos de asistencia humanitaria destinados a familias en situación de vulnerabilidad, como parte de un programa de cooperación financiado por Estados Unidos. La entrega comenzó en dos municipios cercanos a La Habana y continuará en distintas etapas durante las próximas semanas.

Los primeros operativos se desarrollaron en parroquias y centros religiosos de Bejucal y Alquízar, donde voluntarios de la institución organizaron la entrega de los paquetes a los beneficiarios previamente registrados.

Un programa de asistencia millonario

La ayuda integra un plan impulsado por el Departamento de Estado de Estados Unidos, que contempla una inversión inicial de 60 millones de dólares dentro de un programa de asistencia más amplio que alcanzará los 100 millones de dólares en los próximos meses.

El cargamento llegó a la isla en un vuelo procedente de Miami, que transportó unas 700 cajas con alimentos y artículos esenciales para la población.

Qué contienen los paquetes

Según informó Cáritas, cada módulo está diseñado para cubrir las necesidades básicas de una familia durante aproximadamente diez días.

Las cajas incluyen alimentos no perecederos como arroz, frijoles, espaguetis, sal, azúcar morena, aceite, latas de sardinas y atún. Además, incorporan elementos de higiene y uso cotidiano, entre ellos jabón, detergente, cepillos de dientes, toallas sanitarias, un balde plástico, tabletas para purificar agua y una lámpara solar.

Distribución a través de la Iglesia Católica

Las imágenes difundidas por la organización muestran a voluntarios descargando las cajas y entregándolas en parroquias y casas religiosas, donde los beneficiarios retiran la asistencia luego de la verificación de sus datos.

Hasta el momento no se informó cuáles serán las próximas localidades que recibirán los módulos, aunque el operativo continuará de manera progresiva.

El rol de la Iglesia en la asistencia

Desde el Departamento de Estado estadounidense señalaron que la distribución a través de la Iglesia Católica busca garantizar que la ayuda llegue de forma directa a las familias destinatarias.

Funcionarios del organismo destacaron que esta modalidad retoma la experiencia de un programa implementado tras el paso del huracán Melissa, cuando se canalizó asistencia humanitaria mediante instituciones religiosas para atender a los sectores más afectados de la población cubana.