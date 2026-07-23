Santa Fe perdió casi 3.000 empresas y más de 15.900 empleos registrados en dos años y medio

Un informe elaborado por el Centro de Economía Política Argentina (CEPA), basado en estadísticas de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT), revela que Santa Fe registró una importante caída tanto en la cantidad de empresas como en el empleo formal entre noviembre de 2023 y abril de 2026.

Según el estudio, durante ese período dejaron de operar 2.916 empleadores registrados, lo que representa una disminución del 5,8%. De esta manera, la provincia pasó de contar con 50.674 establecimientos a 47.758.

El sector que sufrió el mayor impacto fue el de transporte y almacenamiento, que perdió 1.305 empresas, equivalente a una reducción del 20,8%. También se registraron bajas significativas en la industria manufacturera, con 419 empleadores menos; el comercio mayorista y minorista, que redujo su cantidad de empresas en 339; y los servicios profesionales, científicos y técnicos, donde desaparecieron 203 establecimientos.

El informe señala además que la retracción afectó exclusivamente a empresas de hasta 500 trabajadores. En contraste, las compañías de mayor tamaño mostraron un leve crecimiento durante el mismo período.

En cuanto al empleo registrado, el estudio indica que la provincia perdió 15.930 puestos de trabajo formales en los últimos 29 meses. La cantidad de trabajadores pasó de 632.761 en noviembre de 2023 a 616.831 en abril de 2026, lo que representa una caída del 2,5%.

La industria manufacturera encabezó la pérdida de empleo con 9.285 puestos menos, seguida por el sector educativo, que redujo 6.048 empleos registrados. También se destacaron las bajas en transporte y almacenamiento, con 5.007 trabajadores menos, y en los servicios de alojamiento y gastronomía, donde se perdieron 1.712 puestos.

Si se analiza el impacto en términos porcentuales, nuevamente el sector de transporte y almacenamiento aparece entre los más afectados, con una disminución del 12,4% de su personal registrado. Detrás se ubicaron los servicios de alojamiento y comidas, con una retracción del 10,7%, y los servicios profesionales, científicos y técnicos, que registraron una baja cercana al 10%.

El relevamiento concluye que el mayor deterioro del empleo formal se concentró en las pequeñas y medianas empresas. Casi nueve de cada diez puestos de trabajo perdidos correspondieron a establecimientos con hasta 500 empleados, reflejando que el impacto de la retracción económica golpeó principalmente a ese segmento del aparato productivo santafesino.