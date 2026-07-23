Benegas Lynch defendió la reforma de la Ley de Tierras y afirmó que permitirá atraer inversiones al campo

Joaquín Benegas Lynch respaldó el proyecto del Gobierno para modificar la Ley de Tierras.

El senador calificó a la normativa vigente como una medida "xenófoba y nefasta".

Afirmó que las restricciones vigentes provocaron una caída en el valor de los campos argentinos.

El proyecto elimina límites para inversores privados, pero mantiene restricciones para Estados extranjeros.

La iniciativa también otorga a las provincias facultades para fijar condiciones adicionales sobre la compra de tierras.

Benegas Lynch sostuvo que la reforma favorecerá la llegada de inversiones y el crecimiento del sector agropecuario.

El senador nacional de La Libertad Avanza, Joaquín Benegas Lynch, respaldó el proyecto impulsado por el gobierno de Javier Milei para modificar la Ley de Tierras y cuestionó con dureza la normativa sancionada durante la gestión kirchnerista. El legislador sostuvo que la legislación vigente restringió la inversión privada, provocó una caída en el valor de los campos argentinos y respondió a una visión ideológica que, según afirmó, perjudicó al sector agropecuario.

Durante una entrevista radial, Benegas Lynch aseguró que la Argentina no contaba con una Ley de Tierras antes de la sanción de la norma en 2011 y consideró que su aprobación marcó un cambio en la concepción del derecho de propiedad. En ese sentido, calificó a la legislación como una medida "xenófoba y nefasta" y sostuvo que terminó desalentando el ingreso de capitales destinados a la producción.

El senador afirmó que la mayor parte de las tierras rurales continúa en manos de propietarios argentinos y señaló que nunca existió una situación que justificara establecer restricciones como las contempladas en la ley vigente. Según expresó, alrededor del 95% de las tierras permanece en manos nacionales, por lo que consideró que los límites impuestos a la compra por parte de extranjeros carecen de fundamento.

En esa línea, Benegas Lynch atribuyó a la normativa una fuerte pérdida de valor de los campos durante los últimos años. De acuerdo con su interpretación, entre 2011 y 2024 las propiedades rurales registraron una depreciación de entre el 30% y el 50%, situación que vinculó directamente con las restricciones incorporadas por la legislación aprobada durante el kirchnerismo.

El legislador sostuvo además que la norma terminó perjudicando a los productores agropecuarios al desalentar inversiones y limitar las posibilidades de desarrollo del sector. A su juicio, el marco regulatorio vigente afectó el patrimonio de quienes poseen tierras rurales y redujo el atractivo de la Argentina para los inversores internacionales.

En defensa de la iniciativa presentada por el Poder Ejecutivo, Benegas Lynch explicó que el proyecto busca eliminar las restricciones para la adquisición de tierras por parte de inversores privados extranjeros, aunque mantendría la prohibición para que Estados extranjeros o empresas con participación estatal puedan comprar inmuebles rurales en el país.

Según indicó, uno de los principales objetivos de la propuesta consiste en compatibilizar la apertura a la inversión privada con la preservación de la soberanía nacional. Para ello, el proyecto mantiene restricciones sobre la participación de gobiernos extranjeros, al tiempo que flexibiliza el régimen para personas físicas y empresas privadas interesadas en desarrollar actividades productivas en territorio argentino.

El senador también destacó que la iniciativa otorgará a las provincias mayores facultades para definir eventuales limitaciones adicionales dentro de sus jurisdicciones. De esa manera, cada distrito podrá establecer criterios propios respecto de la adquisición de tierras, de acuerdo con sus necesidades y características particulares.

Benegas Lynch sostuvo que la reforma permitirá generar un escenario más favorable para la llegada de inversiones por miles de millones de dólares, impulsando proyectos vinculados con la producción agropecuaria y otras actividades económicas relacionadas con el uso de la tierra.

En ese contexto, remarcó que el Gobierno busca fortalecer el derecho de propiedad y crear condiciones que incentiven la creación de empleo, el aumento de la producción y el ingreso de capitales privados. A su entender, la eliminación de restricciones innecesarias contribuirá a mejorar la competitividad del país y ampliar las oportunidades de crecimiento del sector rural.

Por último, el senador manifestó su expectativa de que el Senado avance con el tratamiento de la iniciativa durante las próximas semanas. Según expresó, la modificación de la Ley de Tierras integra el conjunto de reformas estructurales promovidas por la administración de Javier Milei con el propósito de impulsar la inversión privada, fortalecer la actividad agropecuaria y promover un mayor desarrollo económico.