Edificio Ripamonti: Viotti acelera la gestión cuando el reloj electoral ya empezó a correr

La recuperación de los Ex Almacenes Ripamonti avanza y constituye, sin dudas, una obra importante para el patrimonio arquitectónico de Rafaela. Sin embargo, más allá del valor histórico del edificio, el proyecto también deja abierta una inevitable lectura política: la necesidad del gobierno de Leonardo Viotti de comenzar a mostrar hechos concretos de gestión.

Ubicado en la esquina de 9 de Julio y Belgrano, el histórico inmueble fue durante décadas uno de los íconos del desarrollo comercial de la ciudad. Hoy, el Municipio trabaja para devolverle parte de ese protagonismo mediante una intervención que busca preservar su identidad y recuperar un sector estratégico del centro.

Luego de asegurar la estabilidad estructural del edificio, comenzaron las tareas de restauración de la fachada principal. Los trabajos incluyen la recuperación de los revoques y de las molduras originales sobre calle 9 de Julio, además de la reconstrucción de los accesos respetando el diseño arquitectónico con el que fue concebido.

Al mismo tiempo, la Municipalidad avanza con la renovación del espacio público. Sobre calle Belgrano ya se ejecutan los nuevos contrapisos para las futuras veredas y, posteriormente, las obras continuarán sobre 9 de Julio, con el objetivo de mejorar la circulación peatonal en todo el sector.

Nadie puede discutir la importancia de recuperar un edificio que forma parte de la historia de Rafaela. La preservación del patrimonio siempre representa una buena noticia. Lo que sí admite debate es el momento elegido para comenzar a exhibir este tipo de realizaciones.

A más de dos años y medio del inicio de la gestión, muchos vecinos esperaban que las obras de relevancia hubieran comenzado mucho antes. La sensación que existe en distintos sectores es que la administración municipal intenta acelerar el ritmo justo cuando el calendario político empieza a encaminarse hacia las elecciones de 2027.

Las obras públicas no deberían responder a los tiempos electorales, sino a un plan de gobierno que se ejecute desde el primer día de mandato. Mostrar gestión cuando ya asoma una nueva campaña puede generar impacto político, pero también alimenta la pregunta que muchos ciudadanos se hacen: ¿por qué ahora y no antes?

La recuperación de los Ex Almacenes Ripamonti es una obra bienvenida para la ciudad. Lo que estará bajo análisis no será únicamente su resultado final, sino también si forma parte de un cambio genuino en la gestión municipal o de una estrategia para llegar con más obras visibles a las postrimerías del proceso electoral de 2027.