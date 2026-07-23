El edificio histórico Ripamonti avanza en su proceso de restauración

Los históricos Ex Almacenes Ripamonti, ubicados en la esquina de 9 de Julio y Belgrano, forman parte de la memoria urbana de Rafaela. Durante décadas fueron un símbolo del desarrollo comercial y del trabajo en el centro de la ciudad, y hoy atraviesan un proceso de recuperación que busca preservar ese legado para las futuras generaciones.

La puesta en valor del edificio continúa avanzando y, tras completar las tareas destinadas a garantizar su estabilidad estructural, comenzó una nueva etapa enfocada en la restauración de la fachada principal. Los trabajos incluyen la reparación de revoques, la recuperación de molduras originales y la recomposición de los accesos, respetando las características arquitectónicas con las que el inmueble fue concebido.

En paralelo, también se avanza sobre el entorno urbano. Ya se iniciaron los contrapisos de las nuevas veredas sobre calle Belgrano y, una vez concluida esa etapa, las tareas se extenderán al frente de calle 9 de Julio para mejorar la circulación peatonal y la calidad del espacio público en toda la manzana.

La intervención sobre Ripamonti busca combinar la preservación del patrimonio con una mejora integral del centro rafaelino. Recuperar este edificio emblemático significa conservar parte de la identidad de la ciudad y fortalecer un espacio urbano más accesible y atractivo para los vecinos y quienes visitan Rafaela.