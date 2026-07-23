El Gobierno Municipal comenzó la restauración del Monumento a Guillermo Lehmann

Rafaela cuida su historia para proyectar su futuro. Comenzaron las obras de restauración y puesta en valor del Monumento a Guillermo Lehmann, uno de los espacios más representativos de la ciudad.



La intervención contempla la limpieza integral y el sellado del muro principal y los frisos. Es una tarea clave para proteger la estructura y garantizar su conservación a largo plazo.



También se demolerán los canteros de ladrillo deteriorados para reemplazarlos por un diseño urbano más actual y acorde al entorno.



Además, se renovarán las veredas que rodean el monumento con adoquines intertrabados color gris, el mismo criterio utilizado en los cruces del anillo de la Plaza 25 de Mayo. El objetivo es integrar visualmente ambos espacios públicos.



Estas tareas se enmarcan en el plan de recuperación y jerarquización del patrimonio urbano que impulsa la gestión del intendente Leonardo Viotti. Un plan que busca conservar los sitios históricos de Rafaela y mejorar la calidad de los espacios públicos para vecinos y visitantes.



Cuidar el patrimonio es cuidar la identidad. Y tener una ciudad ordenada, linda y con memoria es parte del compromiso de estar cerca de la gente.