El Gobierno oficializó el nombramiento de Javier Lanari como director del Banco Nación

El Gobierno oficializó la designación de Javier Lanari como director del Banco Nación.

Lanari reemplazará a Gonzalo Pascual y completará el mandato hasta febrero de 2028.

El ex secretario de Comunicación dejó ese cargo durante la reciente reorganización del gabinete.

La renuncia de Pascual abrió la vacante en el directorio de la principal entidad bancaria pública.

Los cambios forman parte de una reestructuración impulsada por el Gobierno tras las modificaciones en el área de Comunicación.

La nueva integración del Banco Nación se suma a la reorganización institucional encarada por la administración nacional.

El Gobierno nacional formalizó una nueva modificación en la estructura de la administración pública al designar a Javier Lanari como integrante del directorio del Banco de la Nación Argentina. La decisión fue oficializada mediante el decreto 618/2026, publicado en el Boletín Oficial, y se enmarca en la reorganización de cargos impulsada por la Casa Rosada tras los recientes cambios en el área de Comunicación del Poder Ejecutivo.

De esta manera, Lanari reemplazará a Gonzalo Pascual y completará el mandato correspondiente hasta el 4 de febrero de 2028. La designación tiene vigencia desde el 25 de junio de 2026, fecha consignada en el decreto firmado por el presidente Javier Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo.

El nombramiento se conoció semanas después de la salida de Lanari de la Secretaría de Comunicación y Prensa de la Nación, función que había desempeñado desde el inicio de la actual administración. Su alejamiento fue formalizado a través del decreto 551/2026, que aceptó su renuncia al cargo una semana antes de que se concretara la salida de Manuel Adorni del esquema de conducción política del Gobierno.

Tras esos movimientos, la Secretaría de Comunicación y Prensa quedó a cargo del locutor nacional y especialista en comunicación institucional Fabián Fernández, mientras que la reorganización de la estructura oficial continuó con nuevos nombramientos en distintas áreas estratégicas.

En el caso del Banco Nación, la incorporación de Lanari se produjo luego de la renuncia presentada por Gonzalo Pascual, quien integraba el directorio de la entidad desde febrero de 2024. En el decreto correspondiente, el Poder Ejecutivo agradeció al funcionario saliente por los servicios prestados durante su gestión.

Pascual había sido designado durante los primeros meses del actual gobierno y contaba con una amplia trayectoria en el ámbito jurídico y financiero. Abogado egresado de la Universidad de Buenos Aires, realizó estudios de posgrado en Derecho Bancario y Regulatorio, además de una maestría en Derecho Bancario y Financiero en la London School of Economics.

A lo largo de su carrera también ocupó cargos ejecutivos en empresas privadas, entre ellas Siemens y AMICPORT International Limited, además de desempeñarse en distintos organismos del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Paralelamente ejercía la vicepresidencia ad honorem de la Corporación Puerto Madero.

Durante su permanencia en el Banco Nación integró el directorio junto con Alejandro Henke, Manuel Calderón, Armando Guibert, Solana Pelayo y Miguel White, participando de las decisiones estratégicas de la principal entidad financiera pública del país.

La llegada de Lanari se produce en un contexto de reconfiguración política dentro del Gobierno nacional. Luego de la final del Mundial 2026 y de una serie de cambios en el gabinete, el presidente Javier Milei avanzó con una redistribución de responsabilidades en distintas áreas de la administración.

Entre esas modificaciones sobresale la designación de Diego Santilli como jefe de Gabinete, cargo que asumió tras la salida de Manuel Adorni. Al mismo tiempo, la Vocería Presidencial quedó bajo la conducción del economista Adrián Ravier, considerado uno de los hombres de confianza del ministro de Economía.

En su primera presentación pública como portavoz presidencial, Ravier sostuvo que comienza una nueva etapa de gestión enfocada en consolidar el programa económico impulsado por el Gobierno y en profundizar el proceso de crecimiento que, según la visión oficial, comenzó a evidenciarse durante los últimos meses.

La incorporación de Lanari al directorio del Banco Nación también es interpretada como parte de esa estrategia de reorganización institucional. Si bien el ex secretario de Comunicación no proviene del sistema financiero, desde el oficialismo destacan su experiencia dentro de la administración pública y su participación desde el inicio de la gestión libertaria como uno de los principales responsables de la comunicación gubernamental.

El Banco Nación ocupa un lugar central dentro del esquema financiero del Estado y participa activamente en las políticas de financiamiento a empresas, productores y familias, además de desempeñar un rol relevante en la ejecución de distintos programas económicos impulsados por el Poder Ejecutivo.

Con este nombramiento, el Gobierno continúa completando la nueva conformación de equipos luego de las modificaciones introducidas en el gabinete durante las últimas semanas, en una etapa que busca fortalecer la coordinación política y administrativa para afrontar la segunda mitad del año.