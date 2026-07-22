Patrimonio vivo: el teatro alternativo y las casas históricas fueron protagonistas de las vacaciones de invierno

En el marco de las vacaciones de invierno, la Agenda Urbana Recreativa 2026 desarrolló con gran convocatoria dos propuestas destinadas a acercar a la comunidad al patrimonio cultural de Rafaela mediante experiencias participativas que invitaron a conocer, valorar y reflexionar sobre la identidad local. Ambas actividades fueron organizadas por el Gobierno Municipal junto a referentes e instituciones comprometidas con la preservación y difusión del patrimonio de la ciudad.



La primera propuesta tuvo lugar el 11 de julio con el circuito "Origen del Teatro Alternativo: resistencia, rebelión y nuevas miradas". A bordo de dos colectivos municipales, los participantes recorrieron teatros, cines y centros culturales que fueron escenario del surgimiento de proyectos, grupos y experiencias que transformaron la vida cultural de Rafaela. Cada parada permitió reconstruir la historia de artistas, instituciones y vecinos que, muchas veces desde espacios no convencionales, impulsaron un movimiento teatral innovador que dejó una profunda huella en la identidad de la ciudad.



El recorrido contó con la valiosa participación de referentes de la escena teatral como Gustavo Mondino, Virginia Tessio, Arturo Gentilini, Marcelo Allasino y Diana Yachelini, quienes compartieron sus vivencias y testimonios, permitiendo revivir una etapa caracterizada por la creatividad, la experimentación y la construcción de nuevos espacios de expresión artística.



La segunda actividad se realizó el 18 de julio con el recorrido patrimonial "Historias detrás del patrimonio: vecinos que abren sus puertas para compartir la memoria de la ciudad". Un colectivo con capacidad completa visitó distintos inmuebles patrimoniales cuyos propietarios recibieron a los participantes para compartir la historia de sus viviendas y las experiencias familiares que forman parte de la memoria colectiva de Rafaela. Asimismo, profesionales permitieron reconocer sus valores arquitectónicos.



Durante la jornada se generó un enriquecedor espacio de diálogo entre propietarios, profesionales del patrimonio y visitantes, poniendo en valor no sólo los edificios históricos, sino también los relatos, las costumbres y los vínculos que les otorgan significado. La propuesta reafirmó que preservar el patrimonio implica también conservar las historias y memorias que dan identidad a cada lugar.



La Agenda Urbana Recreativa agradece especialmente a las familias que abrieron generosamente las puertas de sus hogares y compartieron sus recuerdos, permitiendo que la comunidad viviera una experiencia única de encuentro con el patrimonio desde una mirada cercana y humana.



Ambas actividades fueron gratuitas y forman parte de la Agenda Urbana Recreativa 2026, una iniciativa impulsada por el Gobierno Municipal que promueve el conocimiento, la apropiación y la preservación del patrimonio cultural mediante propuestas abiertas a toda la comunidad. Su desarrollo fue posible gracias al compromiso de numerosos actores culturales locales, entre ellos Eduardo Eberhardt y Antonela Guevara, cuya participación enriqueció cada una de las experiencias.