El Gobierno proyecta una inflación inferior al 1% en agosto y atenúa polémicas diplomáticas

En una habitual conferencia de prensa desde la Casa Rosada, el vocero presidencial Adrián Ravier anticipó que la inflación de agosto podría ubicarse por debajo del 1%, un hito que el oficialismo considera clave en su programa económico. Según el funcionario, los indicadores recientes permiten vislumbrar que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) comenzará con un cero adelante, ratificando el rumbo de la política monetaria.

El optimismo del Poder Ejecutivo se fundamenta en los últimos registros del Índice de Precios Internos Mayoristas (IPIM), que se posicionó en un 1,1%, una cifra que no contempla los precios regulados y que opera como un indicador adelantado de la inflación minorista. Ravier remarcó que la cercanía de este número para quebrar el umbral del 1% demuestra que la batalla contra el incremento generalizado de precios está siendo favorable al plan de gobierno.

Más allá del ámbito económico, el portavoz dedicó un tramo de su presentación a desmentir versiones periodísticas sobre sus dichos vertidos respecto a la soberanía de las Islas Malvinas. El funcionario negó rotundamente haber calificado a la Argentina como un "país bananero", aclarando que sus reflexiones en redes sociales buscaban argumentar que la fragilidad institucional previa impedía reclamos territoriales sólidos. En esa línea, sostuvo que sus críticas estaban dirigidas al desempeño económico del kirchnerismo y defendió la estrategia internacional impulsada por el presidente Javier Milei para fortalecer la posición del país.

Finalmente, Ravier buscó cerrar la controversia generada tras la semifinal del Mundial 2026, asegurando que el Gobierno nacional no cuestiona en absoluto a los futbolistas de la Selección argentina por haber exhibido una pancarta en defensa de la soberanía de las Malvinas. Frente a los reclamos británicos y los expedientes iniciados en el ámbito deportivo internacional, el Poder Ejecutivo ratificó su respaldo al plantel y desmarcó la gesta deportiva de las lecturas políticas que buscaron instalarse en los días posteriores al encuentro.