Escalada en Medio Oriente: Irán ataca Kuwait, Jordania y Bahréin

La crisis bélica en Asia Occidental sumó un capítulo de alta intensidad luego de que la República Islámica de Irán reivindicara una serie de bombardeos con drones y misiles contra objetivos estadounidenses desplegados en Kuwait, Jordania y Bahréin. A través de comunicados oficiales emitidos por su Ejército y la Guardia Revolucionaria, Teherán justificó la ofensiva militar como una respuesta directa a las recientes agresiones sufridas en su territorio, enfocado en neutralizar la logística del Mando Central de Washington (CENTCOM) en la región del golfo Pérsico.

El primer embate destruyó depósitos de municiones y centros de mando en la guarnición de Doha, al oeste de Kuwait, catalogada por las autoridades persas como una de las bases de apoyo terrestre, naval y aéreo más relevantes para las tropas norteamericanas. Simultáneamente, las fuerzas iraníes dirigieron sus proyectiles hacia la base militar de Al Azraq, en Jordania. No obstante, las Fuerzas Armadas jordanas aseguraron haber interceptado la mayoría de los misiles, confirmando que los restos caídos en zonas despobladas no causaron víctimas ni daños materiales de consideración.

La ofensiva iraní también puso el foco en la infraestructura tecnológica aliada al Pentágono. Por segundo día consecutivo, Teherán atacó el centro de datos de la empresa Amazon en Bahréin, además de un almacén logístico en la base de Sheij Isa. Según la inteligencia persa, estas instalaciones tecnológicas representan el nodo principal para el procesamiento de información y uso de inteligencia artificial del Departamento de Defensa estadounidense, enmarcado en el programa militar de computación en la nube que la firma de Jeff Bezos mantiene con Washington.

Estos bombardeos se suman a la inhabilitación de radares tácticos y sistemas de alerta temprana en Kuwait, ejecutada horas antes por la Guardia Revolucionaria. Con este despliegue coordinado, Irán busca desmantelar la red de vigilancia aérea y respuesta rápida de Estados Unidos, profundizando un conflicto que amenaza con paralizar la estabilidad de toda la región.