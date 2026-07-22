Frente comercial incierto: la Casa Blanca alista una nueva ola de aranceles globales que afectará a la Argentina

La política proteccionista de Estados Unidos se encamina hacia una nueva fase de endurecimiento. La administración encabezada por el presidente Donald Trump ultima los detalles para anunciar un paquete de nuevos aranceles a las importaciones procedentes de decenas de naciones, entre las cuales quedaría incluida la Argentina. La Casa Blanca busca oficializar la medida este viernes para coincidir con la fecha de caducidad del régimen transitorio actual, el cual aplica un recargo generalizado del 10% a los productos extranjeros.

Esta arremetida comercial responde a la estrategia de Washington para penalizar a aquellos socios que, según la perspectiva oficial estadounidense, presentan deficiencias en el combate contra el trabajo forzado, practican competencia desleal o registran excesos en su capacidad industrial. Para esquivar las objeciones judiciales emitidas a comienzos de año por la Corte Suprema —que anularon su anterior esquema de tarifas globales—, el Ejecutivo norteamericano instrumentará los gravámenes a través de la Sección 301 de la Ley de Comercio. Este mecanismo legal faculta al presidente a fijar sanciones tributarias unilaterales cuando determine que ciertas políticas extranjeras dañan los intereses económicos de su país.

El alcance de la iniciativa diseñada por la Oficina del Representante Comercial abarca a más de 60 socios internacionales bajo distintas escalas impositivas. Mientras que naciones como Canadá, México, Taiwán y los miembros de la Unión Europea enfrentarán una alícuota del 10%, potencias como China, Japón e India serán gravadas con un 12,5%. Aunque se confirmó la inclusión de la Argentina dentro de la nómina de países afectados, aún no se ha especificado el porcentaje exacto que recaerá sobre las exportaciones nacionales.

La inminente resolución se suma a las recientes penalizaciones del 50% aplicadas a diversos insumos canadienses y al arancel del 25% impuesto a un amplio abanico de bienes brasileños. De esta manera, el gobierno estadounidense reafirma su decidida apuesta por el proteccionismo económico en la antesala de los comicios legislativos de noviembre, desoyendo las crecientes advertencias sobre el posible impacto que estas tarifas podrían generar en los niveles de inflación y en el costo de vida de los consumidores norteamericanos.