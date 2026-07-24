Larreta cuestionó con dureza la gestión de Jorge Macri y advirtió un deterioro en la Ciudad de Buenos Aires

Horacio Rodríguez Larreta cuestionó la gestión de Jorge Macri y habló de un deterioro en la administración porteña.

El legislador criticó el acercamiento político del jefe de Gobierno al presidente Javier Milei.

Larreta sostuvo que la política hacia las personas en situación de calle requiere un enfoque más integral.

También cuestionó la falta de avances en materia de vivienda y reclamó la construcción de viviendas sociales.

El ex jefe de Gobierno criticó el operativo de seguridad "Tormenta Negra" y advirtió sobre la estigmatización de barrios populares.

Además, aseguró que la Ciudad presenta retrocesos en limpieza urbana y en otras áreas de gestión.

El legislador de la Ciudad de Buenos Aires y ex jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, formuló una serie de críticas contra la gestión de Jorge Macri y aseguró que la administración actual atraviesa un proceso de deterioro en distintas áreas de gobierno. Los cuestionamientos abarcaron las políticas sociales, la situación de las personas en situación de calle, la vivienda, la seguridad, la limpieza urbana y el rumbo político adoptado por el oficialismo porteño.

Durante una entrevista radial, Larreta también cuestionó el acercamiento de Jorge Macri al presidente Javier Milei y consideró que el actual jefe de Gobierno busca alinearse políticamente con el oficialismo nacional de cara a futuros desafíos electorales.

"Jorge Macri tiene este discurso para ser candidato de Javier Milei. Se quiere subir a la única chance que tiene, porque si se evalúa su gestión en la Ciudad, está en el horno", sostuvo el legislador, quien volvió a diferenciarse del rumbo que tomó el PRO desde el cambio de administración en la Ciudad.

En ese contexto, Larreta afirmó que el partido se alejó de algunos de los principios que históricamente caracterizaron al espacio político y cuestionó las declaraciones del jefe de Gobierno sobre el trabajo que realizan las organizaciones sociales y religiosas que asisten a personas en situación de vulnerabilidad.

Según expresó, esas instituciones cumplen una función fundamental y deberían recibir reconocimiento por la tarea que desarrollan. En ese sentido, consideró que, en lugar de cuestionarlas, el Gobierno porteño debería trabajar de manera coordinada con ellas para afrontar las problemáticas sociales.

Uno de los ejes centrales de sus críticas estuvo vinculado con la situación de las personas que viven en la calle. Larreta sostuvo que la Ciudad atraviesa un escenario sin antecedentes en materia de cantidad de personas en esa condición y cuestionó la estrategia implementada por la actual administración para enfrentar el problema.

A su entender, los operativos destinados a retirar personas de la vía pública no resuelven el problema de fondo y deberían ser reemplazados por políticas integrales que contemplen soluciones habitacionales y acompañamiento social. En esa línea, calificó de inhumano el enfoque que, según afirmó, aplica el Gobierno porteño sobre esa problemática.

El legislador también puso el foco en la política habitacional. Recordó que la derogación de la ley de alquileres no resolvió el acceso a la vivienda y sostuvo que la Ciudad debería impulsar un plan de construcción de viviendas sociales aprovechando los terrenos disponibles.

De acuerdo con su planteo, la participación del Estado mediante el aporte de tierras permitiría desarrollar proyectos con cuotas similares al valor de un alquiler, facilitando el acceso a la vivienda para numerosos sectores de ingresos medios y bajos. Al mismo tiempo, cuestionó que durante la actual gestión no se hayan impulsado nuevas obras de este tipo.

En materia de seguridad, Larreta también formuló cuestionamientos al operativo denominado "Tormenta Negra", llevado adelante por la administración porteña en barrios populares. Según sostuvo, el procedimiento tuvo una fuerte exposición pública, pero no logró los resultados esperados debido a que el lugar allanado ya no funcionaba como punto de venta de drogas.

Además, advirtió que ese tipo de acciones pueden generar estigmatización sobre determinados barrios y señaló que el narcotráfico constituye una problemática que se encuentra presente en distintos sectores de la Ciudad y no exclusivamente en las villas.

Las críticas también alcanzaron el estado general del espacio público. El ex jefe de Gobierno sostuvo que la Ciudad experimentó un retroceso en materia de mantenimiento urbano y aseguró que actualmente existen problemas que durante su gestión no ocupaban un lugar central en la agenda.

Entre ellos mencionó la limpieza y la recolección de residuos. Según afirmó, la falta de campañas de concientización para la separación de residuos y las deficiencias en la gestión provocaron un empeoramiento de las condiciones de higiene urbana, lo que, a su juicio, refleja un deterioro de la administración porteña.

Con estas declaraciones, Larreta profundizó sus diferencias con Jorge Macri y volvió a marcar distancia tanto respecto de la conducción actual del PRO como del acercamiento político entre el jefe de Gobierno y el presidente Javier Milei. Sus críticas se producen en un contexto de reconfiguración del escenario político porteño y de creciente debate sobre el rumbo de la gestión de la Ciudad.