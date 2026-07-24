GP de Hungría: el desafío de Franco Colapinto

La Fórmula 1 afrontó el Gran Premio de Hungría, última competencia antes del tradicional receso de verano europeo, con un escenario muy distinto al vivido una semana antes en Bélgica. El Hungaroring, uno de los circuitos más técnicos del calendario, volvió a poner el foco en el talento de los pilotos gracias a un trazado que exige precisión, carga aerodinámica y constantes frenadas.

A diferencia de Spa-Francorchamps, el circuito húngaro favorece la recuperación de energía, lo que reduce el impacto de la controvertida reglamentación 2026 y devuelve parte del protagonismo al manejo.

Un circuito ideal para los pilotos

Ubicado en Mogyoród, a unos 20 kilómetros de Budapest, el Hungaroring es conocido como el "Mónaco sin muros" por sus características técnicas.

El trazado cuenta con:

4,381 kilómetros

14 curvas

70 vueltas

Recta principal de 800 metros

Desnivel cercano a los 35 metros

La pista exige máxima carga aerodinámica, buena tracción y estabilidad, mientras que las altas temperaturas —cercanas a los 40 °C sobre el asfalto— ponen a prueba el rendimiento de los neumáticos.

Para esta carrera, Pirelli eligió los compuestos C3, C4 y C5, mientras que la estrategia apuntó a una o dos detenciones, dependiendo de las condiciones climáticas.

Prácticas y clasificación

Durante los entrenamientos libres, McLaren mostró un gran rendimiento.

FP1: Lando Norris fue el más rápido.

Lando Norris fue el más rápido. FP2: Norris volvió a liderar.

Norris volvió a liderar. FP3: Oscar Piastri marcó el mejor tiempo.

En Alpine, Franco Colapinto completó una buena preparación y señaló que el Hungaroring era un circuito "muy técnico" donde esperaba cerrar el fin de semana con mejores sensaciones.

En la clasificación, Charles Leclerc sorprendió al quedarse con la pole position, por delante de Norris y Piastri.

Norris ganó una carrera vibrante

El domingo, Lando Norris logró imponerse tras una intensa pelea con su compañero Oscar Piastri, mientras que George Russell completó el podio con Mercedes.

Ferrari perdió terreno por una estrategia discutida, mientras que Max Verstappen volvió a mostrar un gran ritmo pese a no poder pelear por la victoria.

En el caso de Franco Colapinto, el argentino sufrió una carrera muy complicada.

Dos paradas en boxes que rondaron los 10 segundos lo relegaron hasta el 18.º puesto, muy lejos de la zona de puntos.

Al finalizar la competencia, el piloto argentino reconoció su frustración.

"Fue una carrera para el olvido. Perdimos muchísimo tiempo en boxes y cometimos varios errores", resumió.

Cómo llegan los equipos

Mercedes

El equipo alemán continúa como referencia del campeonato.

Andrea Kimi Antonelli volvió a demostrar un gran nivel y George Russell buscará recuperarse tras algunos inconvenientes mecánicos sufridos en las últimas carreras.

Ferrari

Charles Leclerc sigue siendo la principal amenaza para Mercedes, aunque el equipo todavía presenta dificultades para gestionar la temperatura de los neumáticos.

McLaren

El triunfo de Norris confirmó el crecimiento del equipo británico, que espera consolidar el rendimiento de las últimas actualizaciones.

Red Bull

Después de varios cambios técnicos, Red Bull logró acercarse nuevamente a la pelea gracias al rendimiento de Max Verstappen, aunque todavía se encuentra un escalón por debajo de Mercedes y Ferrari.

Alpine

El panorama continúa siendo complejo.

Si bien el equipo logró sumar algunos puntos en carreras anteriores, el rendimiento general sigue lejos de lo esperado y la falta de actualizaciones preocupa de cara al resto de la temporada.

Racing Bulls

La escudería continúa creciendo y ya pelea mano a mano con Alpine por la quinta posición del Campeonato de Constructores.

Williams, Haas, Audi, Aston Martin y Cadillac

Mientras Williams y Haas atraviesan un momento de estancamiento, Audi continúa mostrando señales de evolución.

En Aston Martin, las esperanzas están depositadas en un importante paquete de mejoras que llegará después del receso, mientras que Cadillac continúa utilizando esta temporada como etapa de desarrollo de cara al futuro.

Con el paso por Hungría finalizado, la Fórmula 1 ingresará ahora en su receso de verano. La actividad regresará el 21 de agosto, cuando los equipos comiencen a preparar el Gran Premio de Países Bajos, en Zandvoort.