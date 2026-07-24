Belgrano comenzó la defensa del título con un triunfo frente a Rosario Central

Belgrano comenzó con el pie derecho la defensa del título. En el estadio Julio César Villagra, el conjunto cordobés venció 2-1 a Rosario Central en el inicio del Torneo Clausura y arrancó el certamen con una victoria que reafirma su gran presente tras la consagración en el Apertura.

La previa tuvo un momento especial cuando Ángel Di María, capitán del Canalla, encabezó el pasillo de honor que el plantel rosarino le realizó al Pirata como reconocimiento por haber conquistado el torneo anterior.

Una vez iniciado el encuentro, el equipo dirigido por Ricardo Zielinski asumió el protagonismo con el manejo de Franco Vázquez y la conducción de Lucas Zelarayán, mientras que Rosario Central apostó por la jerarquía de Di María y la velocidad de Jaminton Campaz para responder.

El primer golpe llegó a los 35 minutos del primer tiempo. Tras una gran acción del Mudo Vázquez, Nicolás "Uvita" Fernández aprovechó un rebote dentro del área y definió con precisión para establecer el 1-0 a favor del conjunto cordobés.

En el complemento, Rosario Central adelantó sus líneas y comenzó a generar mayor peligro. Luego de varias aproximaciones, el equipo rosarino alcanzó la igualdad a los 34 minutos, en una jugada que fue revisada y convalidada por el VAR.

Cuando el empate parecía definitivo, Belgrano volvió a golpear. A los 42 minutos del segundo tiempo, Francisco González Metilli, que había ingresado desde el banco de suplentes, culminó una gran combinación ofensiva con una definición de categoría para marcar el 2-1 definitivo y desatar el festejo de todo Alberdi.

Con este resultado, Belgrano inició el Torneo Clausura con una victoria y dejó en claro que buscará ser nuevamente protagonista en la pelea por el campeonato.