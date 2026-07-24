Caputo descartó nuevos anuncios sobre retenciones y reafirmó que el Gobierno continuará reduciéndolas en función del superávit

Caputo descartó nuevos anuncios inmediatos sobre la reducción de retenciones.

El ministro afirmó que futuras rebajas dependerán del crecimiento económico y del superávit fiscal.

El Gobierno ratificó que el objetivo final continúa siendo eliminar los derechos de exportación.

El esquema de reducción vigente prevé bajas graduales y mensuales hasta el año 2028.

Caputo sostuvo que el modelo económico beneficia tanto al campo como al resto de las actividades productivas.

El oficialismo busca ofrecer previsibilidad al sector agropecuario mediante reglas fiscales y tributarias de largo plazo.

El ministro de Economía, Luis Caputo, visitó la Exposición Rural de Palermo y llevó un mensaje de tranquilidad al sector agropecuario al ratificar que el Gobierno mantiene como objetivo continuar reduciendo los derechos de exportación, aunque descartó que existan nuevos anuncios en el corto plazo. El funcionario aseguró que las medidas ya fueron comunicadas meses atrás y remarcó que futuras rebajas estarán vinculadas al crecimiento de la economía y al fortalecimiento del superávit fiscal.

Caputo recorrió la muestra acompañado por el viceministro de Economía, José Luis Daza, y fue recibido por el presidente de la Sociedad Rural Argentina, Nicolás Pino, y la vicepresidenta de la entidad, Eloísa Frederking. Durante su paso por la tradicional exposición, el ministro dialogó con la prensa y buscó despejar las expectativas que existían entre productores sobre la posibilidad de nuevas reducciones en las retenciones.

"Los anuncios ya se hicieron en su momento, así que no hay que esperar ningún anuncio en particular. En la medida en que el superávit económico dé más margen, podremos seguir bajando", afirmó el titular del Palacio de Hacienda, quien insistió en que la política tributaria para el sector estará condicionada por la evolución de las cuentas públicas.

El ministro vinculó esa estrategia con el modelo económico impulsado por el Gobierno nacional y sostuvo que la estabilidad macroeconómica constituye el principal incentivo para incrementar la producción y las exportaciones. Según explicó, el actual esquema genera mayor previsibilidad para las inversiones y permite avanzar de manera gradual en la eliminación de impuestos distorsivos.

En ese sentido, Caputo destacó que el Banco Central logra comprar, en promedio, unos 100 millones de dólares diarios gracias al aporte de las exportaciones, un dato que consideró una muestra del funcionamiento del programa económico y de la recuperación de la generación de divisas.

El funcionario también aseguró que el nuevo modelo no solo beneficia al complejo agroexportador, sino al conjunto de la actividad productiva. Afirmó que los incentivos implementados permiten que existan dólares tanto para los ahorristas como para los importadores y sostuvo que el esquema económico favorece "a todas las industrias", al ofrecer reglas de juego más estables y previsibles.

Tras su visita a la Exposición Rural, Caputo describió un clima de optimismo entre los productores y aseguró que esa percepción coincide con la visión del presidente Javier Milei y del resto del gabinete nacional. En ese marco, reivindicó el papel histórico del campo como uno de los principales motores de la economía argentina y consideró que durante las últimas décadas el sector fue perjudicado por políticas que afectaron su competitividad.

El ministro reiteró que la intención oficial es continuar disminuyendo la carga tributaria sobre las exportaciones agropecuarias y recordó que el objetivo de largo plazo sigue siendo eliminar completamente las retenciones. Sin embargo, aclaró que esa meta dependerá de la consolidación del equilibrio fiscal y del crecimiento sostenido de la economía.

La última modificación del esquema de derechos de exportación fue anunciada el 22 de mayo, cuando el Ministerio de Economía presentó un cronograma de reducciones escalonadas que se extenderá hasta 2028. El plan contempla una disminución gradual de las alícuotas para distintos cultivos, con un esquema que incorpora rebajas mensuales y previsibilidad para los productores.

De acuerdo con ese programa, durante 2026 comenzará la reducción para trigo y cebada, mientras que desde 2027 el beneficio alcanzará a todos los cultivos. En el caso de la soja, la disminución será de un cuarto de punto porcentual por mes durante ese año, mientras que en 2028 todas las producciones tendrán una reducción mensual de medio punto porcentual.

El Gobierno estimó que la aplicación de este esquema tendrá un costo fiscal creciente en los próximos años, aunque considera que será compensado por un mayor nivel de producción, exportaciones e inversión.

Las declaraciones de Caputo se produjeron además en un contexto en el que los últimos indicadores económicos muestran desempeños heterogéneos entre los distintos sectores. Mientras las actividades vinculadas al agro continúan exhibiendo una evolución positiva, otras ramas relacionadas con el consumo interno y la industria manufacturera todavía presentan dificultades para consolidar una recuperación sostenida.

Con ese escenario, el Gobierno busca transmitir previsibilidad al sector agropecuario y reafirmar que la reducción de las retenciones seguirá formando parte de su estrategia económica, aunque su ritmo dependerá de la evolución de las variables fiscales y del cumplimiento de los objetivos de estabilidad macroeconómica.