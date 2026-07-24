La confianza de los consumidores volvió a caer en julio y registró su nivel más bajo en comparación con un año atrás

La confianza de los consumidores cayó 4,78% en julio y se ubicó en 40,67 puntos.

En la comparación interanual, el índice registró un descenso del 12,30% respecto de julio de 2025.

El Gran Buenos Aires presentó la mayor caída mensual, mientras que el Interior mantuvo el nivel de confianza más elevado.

Los hogares de menores ingresos fueron los más afectados, con una baja de 11,47% en el índice.

El subíndice de Situación Macroeconómica registró el mayor deterioro entre los componentes del relevamiento.

Las expectativas futuras mostraron la caída más pronunciada, reflejando un aumento del pesimismo entre los consumidores.

La confianza de los consumidores registró un nuevo retroceso en julio y profundizó la tendencia negativa observada durante los últimos meses. El Índice de Confianza del Consumidor (ICC) se ubicó en 40,67 puntos, lo que representa una caída del 4,78% respecto de junio y un descenso interanual del 12,30% en comparación con julio de 2025, de acuerdo con el relevamiento difundido por la Universidad Di Tella.

Los resultados reflejan un deterioro de las expectativas de los hogares sobre la evolución de la economía y de su situación personal, en un contexto en el que persisten las dudas sobre la recuperación del consumo y el desempeño de la actividad económica.

El informe muestra que el retroceso fue generalizado y alcanzó a todas las regiones del país, aunque con distinta intensidad. El Gran Buenos Aires registró la mayor caída mensual, con un descenso del 6,35%, seguido por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde el indicador retrocedió 6,24%. En tanto, el Interior del país presentó una disminución más moderada, del 1,68%.

A pesar de esa baja, el Interior continúa siendo la región con el mayor nivel de confianza de los consumidores, al alcanzar 45,55 puntos. En el otro extremo se ubicó el Gran Buenos Aires, con 38,12 puntos, consolidándose como la zona donde el pesimismo aparece con mayor intensidad.

La medición también evidenció diferencias significativas según el nivel de ingresos de los hogares. Los sectores de menores recursos fueron los más afectados por el deterioro de las expectativas económicas. En ese segmento, el índice descendió 11,47% durante julio, mientras que entre los hogares de ingresos altos la disminución fue considerablemente menor y alcanzó el 1,45%.

Como consecuencia de esa evolución, los hogares de ingresos más elevados mantienen un nivel de confianza sensiblemente superior al de los sectores de menores ingresos. El índice alcanzó los 43,45 puntos entre los primeros, frente a los 35,99 puntos registrados entre los hogares de menores recursos, una diferencia que refleja el impacto desigual del contexto económico sobre las distintas franjas de la población.

El análisis de los distintos componentes que integran el Índice de Confianza del Consumidor también mostró un deterioro generalizado. Ninguno de los subíndices logró registrar mejoras durante julio, lo que evidencia una percepción más negativa tanto sobre la coyuntura actual como sobre las perspectivas económicas.

La mayor caída correspondió al subíndice de Situación Macroeconómica, que retrocedió 8,49% respecto del mes anterior. Este indicador refleja las expectativas de los consumidores sobre la evolución general de la economía y suele anticipar cambios en las decisiones de consumo e inversión de los hogares.

Por su parte, el componente vinculado con la Situación Personal mostró una baja del 3,89%, indicando que también empeoró la percepción que tienen las familias acerca de su realidad económica particular y de sus posibilidades financieras en el corto plazo.

El único indicador que exhibió una variación relativamente estable fue el referido a Bienes Durables e Inmuebles, que registró una disminución de apenas 0,48%. Aunque la baja fue menor que en los restantes componentes, el dato confirma que tampoco mejoró la predisposición de los consumidores para realizar compras de mayor valor.

El informe también distingue entre la percepción de las condiciones económicas actuales y las expectativas hacia el futuro. En ambos casos se registraron caídas, aunque el mayor deterioro volvió a concentrarse en las perspectivas de los próximos meses.

Las Expectativas Futuras descendieron 7,19%, convirtiéndose en el componente con el retroceso más pronunciado del relevamiento. En cambio, el indicador de Condiciones Presentes mostró una disminución más moderada, del 1,24%.

La evolución del índice refleja un escenario de mayor cautela entre los consumidores, que continúan revisando sus expectativas frente a la incertidumbre económica. La caída tanto en la percepción del presente como, especialmente, en las perspectivas futuras sugiere una menor predisposición al consumo, un factor que suele ser seguido de cerca por economistas y analistas debido a su incidencia sobre la actividad económica.

Con este nuevo descenso, el Índice de Confianza del Consumidor acumula una significativa pérdida frente a los niveles registrados un año atrás y confirma que el ánimo de los hogares continúa condicionado por la evolución de la economía y las expectativas sobre los próximos meses.