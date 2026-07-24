Los bonos ajustados por CER vuelven a ganar protagonismo ante un mercado que descuenta una inflación cada vez más baja

Los principales administradores de fondos incrementaron nuevamente su exposición a bonos ajustados por CER.

El cambio de estrategia no responde a una expectativa de mayor inflación, sino a un exceso de optimismo reflejado en los precios del mercado.

Las proyecciones implícitas anticipan una inflación mensual de entre 1,4% y 1,5% para los próximos doce meses.

Firmas especializadas consideran que la desaceleración continuará, aunque a un ritmo más moderado que el descontado por los inversores.

Los bonos CER de corto y mediano plazo aparecen entre las alternativas preferidas por las principales administradoras.

Los analistas sostienen que estos instrumentos ofrecen una cobertura atractiva frente a distintos escenarios económicos e inflacionarios.

La consolidación del proceso de desaceleración inflacionaria comenzó a modificar las estrategias de inversión en el mercado financiero local. Luego de varios meses en los que los instrumentos a tasa fija concentraron el interés de los inversores, algunos de los principales administradores de fondos decidieron incrementar nuevamente su exposición a los bonos ajustados por CER, al considerar que los precios actuales reflejan un escenario de inflación excesivamente optimista.

El cambio de posicionamiento no responde a la expectativa de una aceleración de los precios. Por el contrario, las proyecciones del mercado continúan anticipando una inflación muy baja para los próximos doce meses, incluso por debajo de las estimaciones relevadas por el Banco Central en el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM).

Las tasas implícitas de los bonos indexados reflejan actualmente una inflación esperada de entre 1,4% y 1,5% mensual para el próximo año, un nivel que varios administradores de carteras consideran demasiado exigente. En ese contexto, sostienen que los títulos ajustados por CER vuelven a ofrecer una cobertura atractiva frente a la posibilidad de que la desaceleración de la inflación continúe, aunque a un ritmo algo menos pronunciado que el incorporado en las cotizaciones.

Durante gran parte del primer semestre, la estrategia predominante había sido privilegiar las Lecaps y otros instrumentos a tasa fija, beneficiados por la continua revisión a la baja de las expectativas inflacionarias. Ese posicionamiento permitió obtener importantes rendimientos a medida que el Índice de Precios al Consumidor sorprendía con registros cada vez menores.

La publicación del dato de inflación de junio, que se ubicó en 1,9%, con una inflación núcleo de apenas 1,6%, consolidó el proceso de desinflación, aunque también abrió un nuevo debate entre los operadores del mercado. Para varios analistas, el recorrido descendente continuará, pero difícilmente mantenga la velocidad que actualmente descuentan los precios de los activos financieros.

Ese diagnóstico comenzó a reflejarse en las decisiones de algunas de las principales administradoras de fondos. One618 informó que durante junio había reducido su exposición a bonos CER para privilegiar instrumentos ajustados por tasa variable, convencida de que el mercado mostraba un exceso de optimismo respecto de la inflación.

Sin embargo, tras la reciente corrección de precios, la firma decidió revertir completamente esa estrategia y aumentar nuevamente la participación de bonos ajustados por CER en sus principales carteras. Según explicó, las tasas reales implícitas de varios BONCER volvieron a niveles considerados atractivos, especialmente en los vencimientos de plazo medio.

Entre los cambios realizados se destacó el incremento de la participación de estos instrumentos en algunos de sus fondos, acompañado por una reducción de la exposición a títulos ajustados por TAMAR.

Una visión similar fue planteada por Parakeet Capital. La administradora sostiene que la inflación implícita en los bonos en pesos supone un aumento acumulado cercano al 28% para todo 2026, equivalente a un promedio mensual cercano al 1,5%.

No obstante, su escenario base proyecta una inflación ligeramente superior, entre 29% y 30% anual. Aunque la diferencia parece reducida, la firma considera que resulta suficiente para justificar una mayor ponderación de los bonos indexados dentro de las carteras de inversión.

Con ese objetivo, adoptó una estrategia de distribución escalonada entre títulos de corto y largo plazo, buscando aprovechar el valor relativo que observan actualmente en distintos tramos de la curva CER.

Desde One618 también remarcaron que el posicionamiento actual responde a una decisión táctica más que a una modificación de las perspectivas inflacionarias. Según explicó Juan Ignacio Alra, integrante del equipo de inversiones de la firma, la desinflación continúa consolidándose, pero algunos factores recientes, como la tensión cambiaria y el incremento de la tasa overnight, generaron nuevas oportunidades de inversión en los bonos ajustados por inflación.

En la misma línea, Balanz Capital considera que la inflación implícita que hoy reflejan los precios de mercado luce demasiado optimista respecto de su escenario central, especialmente luego del reciente repunte internacional del petróleo, factor que podría introducir cierta presión sobre los precios.

En cuanto a las preferencias de inversión, existe una marcada coincidencia entre las principales sociedades de bolsa. Los bonos CER de corto y mediano plazo aparecen entre los instrumentos más recomendados, junto con algunos bonos duales que ofrecen cobertura tanto frente a escenarios de mayor inflación como de tasas reales positivas.

De esta manera, el mercado comienza a redefinir sus estrategias luego de varios meses dominados por la apuesta a la tasa fija. Sin modificar la expectativa de continuidad del proceso de desinflación, los administradores consideran que el optimismo incorporado en los precios abrió una nueva oportunidad para los bonos indexados, que vuelven a ocupar un lugar destacado en las carteras de inversión.