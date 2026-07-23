La Mesa de Enlace y los frigoríficos rechazaron el proyecto de Sturzenegger para modificar el financiamiento del IPCVA

La Mesa de Enlace y las cámaras frigoríficas rechazaron el proyecto para modificar el financiamiento del IPCVA.

Las entidades cuestionaron la propuesta de convertir en voluntarios los aportes que sostienen al organismo.

Advirtieron que el cambio pondría en riesgo la continuidad de las tareas de promoción de la carne argentina.

Recordaron que el IPCVA se financia exclusivamente con recursos aportados por productores y frigoríficos.

También destacaron el rol del instituto en la apertura de mercados y las negociaciones sanitarias internacionales.

El debate se instaló en la previa de la Exposición Rural de Palermo y abrió un nuevo foco de tensión entre el Gobierno y el sector agropecuario.

La ofensiva desreguladora impulsada por el Gobierno nacional abrió un nuevo foco de tensión con el sector agropecuario. Las cuatro entidades que integran la Mesa de Enlace y las principales cámaras frigoríficas manifestaron su rechazo al anteproyecto de Ley de Desregulación promovido por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, que propone eliminar la obligatoriedad de los aportes destinados al financiamiento del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina (IPCVA).

La iniciativa forma parte del amplio paquete de reformas que impulsa el Poder Ejecutivo y contempla un esquema de transición hasta septiembre de 2027. A partir de esa fecha, las contribuciones que actualmente realizan de manera obligatoria productores ganaderos y frigoríficos pasarían a ser voluntarias, modificando el sistema que sostiene el funcionamiento del organismo desde su creación.

La propuesta generó una reacción conjunta poco habitual entre las principales entidades del sector. La Sociedad Rural Argentina (SRA), Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), Federación Agraria Argentina (FAA), Coninagro, el Consorcio ABC, UNICA, CADIF, FIFRA y CiCCRA difundieron un comunicado en el que defendieron el actual modelo de financiamiento y advirtieron que la reforma podría comprometer la continuidad del instituto.

Según expresaron las organizaciones, transformar el aporte en voluntario implicaría, en los hechos, dejar al IPCVA sin los recursos necesarios para desarrollar sus actividades. A su entender, el organismo cumple un papel central en la promoción de la carne vacuna argentina tanto en el mercado interno como en el exterior, además de generar información técnica y acompañar la apertura de nuevos mercados para las exportaciones.

Las entidades recordaron que el IPCVA fue creado mediante la Ley 25.507 por iniciativa del propio sector privado y remarcaron que nunca dependió de recursos provenientes del Tesoro Nacional. Su funcionamiento se financia exclusivamente con las contribuciones efectuadas por productores y frigoríficos sobre cada animal enviado a faena.

En la actualidad, los productores aportan el equivalente al 0,07% del valor índice de la res vacuna, mientras que la industria frigorífica contribuye con un 0,03%. Ese mecanismo, sostienen las organizaciones, permitió consolidar una institución reconocida por su trabajo en materia de promoción comercial, investigaciones técnicas y fortalecimiento de la cadena cárnica.

En el documento difundido, las entidades afirmaron que resulta fundamental preservar el sistema obligatorio de financiamiento para garantizar el funcionamiento del instituto. Asimismo, señalaron que los principales países exportadores de carne cuentan con organismos similares financiados mediante aportes compulsivos e, incluso, complementados con fondos estatales.

Los representantes del sector también destacaron que la Argentina destina un presupuesto considerablemente inferior al de otros competidores internacionales, como Australia, Estados Unidos, Reino Unido o Uruguay, para promocionar sus exportaciones de carne vacuna. Por ese motivo, consideran que eliminar el sistema actual debilitaría aún más la capacidad del país para posicionar sus productos en los mercados internacionales.

Además de las tareas de promoción, las entidades recordaron que el IPCVA participa en acciones vinculadas con la apertura de nuevos mercados, el mantenimiento de relaciones sanitarias con países compradores y el acompañamiento de negociaciones comerciales internacionales, funciones que consideran estratégicas para el crecimiento de las exportaciones.

El debate se produce en la antesala de la inauguración oficial de la Exposición Rural de Palermo, donde el presidente Javier Milei volverá a participar junto a los principales referentes del sector agropecuario. La discusión adquiere así una relevancia adicional, ya que coincide con uno de los principales encuentros institucionales del campo argentino.

El proyecto también generó interrogantes dentro del propio oficialismo. Semanas atrás, autoridades del IPCVA habían mantenido una reunión de trabajo con la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, para analizar los resultados de las acciones de promoción desarrolladas en Estados Unidos y avanzar en la planificación de una nueva misión comercial prevista para septiembre.

En ese contexto, las entidades consideraron contradictorio impulsar una modificación que, según advirtieron, podría poner en riesgo la continuidad del organismo encargado de fortalecer la presencia internacional de la carne argentina. En el comunicado conjunto fueron categóricas al sostener que un esquema de financiamiento voluntario significaría, en la práctica, la desaparición del IPCVA y afectaría una herramienta que consideran fundamental para consolidar acuerdos comerciales, abrir nuevos destinos de exportación y preservar el posicionamiento internacional de la carne vacuna argentina.