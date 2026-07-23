José Luis Daza aseguró que “ya están los brotes verdes” y afirmó que la economía ingresó en un cambio estructural de largo plazo

José Luis Daza aseguró que ya comenzaron a aparecer los "brotes verdes" de la economía.

El viceministro sostuvo que la mejora de la calificación de la deuda confirma el rumbo del programa económico.

Afirmó que las elecciones no generan crisis si existen fundamentos macroeconómicos sólidos.

Consideró que el empleo crecerá gradualmente impulsado por la energía, la minería y las exportaciones.

Señaló que el objetivo oficial es que Argentina alcance el Grado de Inversión hacia 2031.

Destacó que la prioridad del Gobierno es mejorar salarios, reducir la pobreza y consolidar un cambio estructural.

El viceministro de Economía, José Luis Daza, sostuvo que la economía argentina ya comenzó a mostrar señales concretas de recuperación y aseguró que "ya están los brotes verdes" para que la población empiece a percibir mejoras en su situación cotidiana. El funcionario vinculó esa expectativa con la reciente mejora en la calificación de la deuda soberana por parte de Moody’s y aseguró que el Gobierno avanza en un proceso de transformación estructural que permitirá consolidar el crecimiento en los próximos años.

Las declaraciones de Daza llegaron horas después de que la calificadora internacional elevara la nota de la deuda argentina, una decisión que el viceministro interpretó como una ratificación del rumbo económico adoptado por la administración de Javier Milei. Según explicó, la evaluación de Moody’s se suma a la de otras agencias internacionales y constituye una señal de confianza hacia el programa económico oficial.

Al referirse a la expresión "brotes verdes", utilizada años atrás durante la gestión de Mauricio Macri, Daza aclaró que no comparte aquella experiencia económica. Recordó que fue crítico de la política fiscal aplicada en ese período y sostuvo que, si bien reconoce algunos aspectos positivos de esa administración, considera que el actual programa presenta diferencias sustanciales.

En ese sentido, afirmó que el objetivo del Gobierno es que Argentina alcance la categoría de Grado de Inversión hacia 2031, un estatus reservado para economías consideradas de bajo riesgo crediticio. Según explicó, esa meta permitiría reducir de manera sostenida el costo del financiamiento para el Estado, las empresas y los ciudadanos, además de transmitir a los inversores la idea de que el país atraviesa un cambio de carácter permanente.

Daza también sostuvo que la visión expresada por Moody’s coincide con la del Fondo Monetario Internacional y otros organismos multilaterales, que, según indicó, observan una modificación profunda en la orientación económica del país, independientemente de los ciclos políticos.

En otro tramo de sus declaraciones, el viceministro rechazó la idea de que las elecciones representen un factor desestabilizador para la economía. Afirmó que los procesos electorales no generan por sí mismos crisis cambiarias o financieras y consideró que esos episodios responden a desequilibrios macroeconómicos acumulados durante años. Según explicó, una elección puede actuar como detonante, pero únicamente cuando existen fragilidades previas en la economía.

Respecto del mercado laboral, Daza reconoció que la creación de empleo todavía no se percibe con claridad, aunque aseguró que ya comenzaron a observarse los primeros avances en actividades vinculadas con la energía, la minería y las exportaciones industriales. A su juicio, la eliminación de regulaciones y trabas a la actividad económica permitirá ampliar la capacidad productiva del país y favorecer la generación de nuevos puestos de trabajo.

El funcionario sostuvo además que Argentina posee un enorme potencial de desarrollo gracias a sus recursos naturales y afirmó que durante décadas no se generaron las condiciones necesarias para aprovecharlos plenamente. En esa línea, aseguró que el Gobierno trabaja para revertir esa situación mediante reformas orientadas a fortalecer la inversión y la producción.

En materia de salarios y pobreza, Daza señaló que el principal objetivo de la política económica es mejorar el poder adquisitivo de los ingresos y permitir que más argentinos lleguen a fin de mes. Remarcó que el programa económico se implementa, según sus palabras, "sin populismo, sin trucos y sin trampas", y destacó el trabajo conjunto entre el Ministerio de Economía y el Ministerio de Capital Humano para proteger a los sectores más vulnerables durante el proceso de ajuste fiscal.

Finalmente, el viceministro afirmó que los indicadores de pobreza mostraron una reducción significativa respecto de los niveles registrados al comienzo de la actual gestión y aseguró que el Ejecutivo continuará impulsando medidas para consolidar esa tendencia. Para Daza, los avances observados por los organismos internacionales y las primeras señales de recuperación constituyen la base de una transformación económica que, según sostuvo, comenzará a reflejarse de manera creciente en la vida cotidiana de los argentinos.