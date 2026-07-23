Bregman afirmó que Milei perdió más de 15 puntos de apoyo y llamó a construir una alternativa al Gobierno

Myriam Bregman afirmó que Javier Milei perdió más de 15 puntos de apoyo desde el balotaje de 2023.

La diputada sostuvo que la oposición no logró capitalizar el desgaste que atribuye al oficialismo.

Aseguró que el Presidente perdió respaldo en sectores populares y conserva un voto de perfil más conservador.

Reafirmó el reclamo argentino sobre las Islas Malvinas y destacó su importancia estratégica.

Cuestionó la presencia de intereses extranjeros vinculados a los recursos naturales del archipiélago.

Planteó la necesidad de construir una nueva alternativa política de cara a las elecciones presidenciales de 2027.

La diputada nacional Myriam Bregman cuestionó nuevamente al presidente Javier Milei y sostuvo que el mandatario sufrió una marcada pérdida de respaldo desde su llegada a la Casa Rosada. La dirigente del Frente de Izquierda aseguró que el oficialismo experimentó un desgaste político desde el balotaje de 2023 y consideró que existe una oportunidad para construir una alternativa capaz de enfrentar las políticas impulsadas por el Gobierno nacional.

Durante una entrevista radial, Bregman analizó la evolución del escenario político y afirmó que, pese al retroceso que atribuyó al oficialismo, la oposición no consiguió traducir ese desgaste en un crecimiento propio. Según señaló, el resultado de las elecciones legislativas de 2025 reflejó esa dinámica, ya que el Presidente mantuvo capacidad competitiva aunque con un caudal electoral menor al obtenido en el balotaje.

La legisladora sostuvo que Javier Milei perdió más de 15 puntos de apoyo entre la segunda vuelta presidencial de 2023 y los comicios legislativos celebrados dos años después. A su entender, el oficialismo logró imponerse porque las restantes fuerzas políticas no consiguieron ampliar su base electoral ni presentarse como una alternativa convincente para una parte importante del electorado.

En esa línea, Bregman aseguró que el Presidente experimentó una merma especialmente en los sectores populares y consideró que el respaldo que conserva se concentra principalmente en un electorado de perfil más conservador. Según su interpretación, esa composición guarda similitudes con la que históricamente acompañó al PRO y a determinados sectores del menemismo durante la década de 1990.

La diputada también se refirió al debate generado en torno al apoyo a la Selección argentina y cuestionó a quienes intentaron vincular ese respaldo con posicionamientos políticos. En ese contexto, sostuvo que el sentimiento de acompañamiento al representativo nacional no debería convertirse en un motivo de confrontación partidaria.

Otro de los ejes de sus declaraciones estuvo centrado en la cuestión de las Islas Malvinas. Bregman reafirmó la importancia de mantener vigente el reclamo de soberanía y advirtió sobre la relevancia estratégica que, a su juicio, tiene actualmente el archipiélago por la explotación de recursos naturales y la presencia de intereses internacionales en la región.

La legisladora mencionó particularmente el desarrollo de actividades vinculadas a la explotación petrolera en las islas y sostuvo que empresas relacionadas con Gran Bretaña e Israel buscan beneficiarse de esos recursos. Además, afirmó que la existencia de una base de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) en el área convierte al conflicto en un asunto de importancia geopolítica para la Argentina.

En el plano político, Bregman también fue consultada sobre las versiones que mencionan un eventual acercamiento entre sectores de la izquierda y referentes del peronismo con vistas a las elecciones presidenciales de 2027. Si bien reconoció que parte del crecimiento electoral del Frente de Izquierda proviene de votantes identificados con el peronismo, descartó reducir ese fenómeno únicamente a ese espacio político.

Según explicó, la fuerza que integra también incorporó el respaldo de ciudadanos que anteriormente no encontraban una representación política acorde con sus demandas. En ese marco, planteó la necesidad de avanzar en la construcción de un espacio político que represente a los trabajadores, las mujeres y otros sectores sociales que, según sostuvo, no encuentran respuestas en las principales fuerzas tradicionales.

Las declaraciones de Bregman se producen en un contexto de fuerte debate político entre el oficialismo y la oposición, mientras comienzan a aparecer las primeras especulaciones sobre el escenario electoral de 2027. En ese marco, la diputada volvió a cuestionar la gestión de Javier Milei, sostuvo que el Presidente atraviesa una pérdida de apoyo respecto de su llegada al poder y llamó a consolidar una alternativa política que pueda disputar el rumbo del país en los próximos años.