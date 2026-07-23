Carrió cargó contra Milei y Sturzenegger por la reforma de la Ley de Tierras y anticipó denuncias judiciales

Elisa Carrió cuestionó con dureza el proyecto oficial para modificar la Ley de Tierras.

La dirigente criticó al presidente Javier Milei y al ministro Federico Sturzenegger por impulsar la iniciativa.

Anticipó que promoverá denuncias judiciales contra quienes respalden el dictamen.

El tratamiento del proyecto volvió a postergarse en el Senado por falta de consensos.

La reforma propone modificar el régimen vigente para la adquisición de tierras rurales por parte de extranjeros.

La iniciativa también generó diferencias dentro del oficialismo y entre algunos bloques aliados.

La líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, formuló fuertes críticas contra el presidente Javier Milei y el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, por el proyecto oficial que busca modificar la Ley de Tierras. La ex diputada nacional cuestionó el alcance de la iniciativa, advirtió sobre sus posibles consecuencias y aseguró que promoverá denuncias judiciales contra quienes impulsen la reforma, al considerar que podría configurarse un caso de "traición a la patria".

Las declaraciones fueron realizadas durante una entrevista, en la que Carrió se refirió al proyecto promovido por el Gobierno para modificar el régimen que regula la adquisición de tierras rurales por parte de extranjeros. La dirigente sostuvo que la iniciativa representa un riesgo para la soberanía nacional y cuestionó tanto al Presidente como al funcionario encargado de impulsar el proceso de desregulación.

En ese contexto, Carrió afirmó que Javier Milei desconoce la complejidad de los intereses que, según su visión, existen detrás de la propiedad de la tierra en la Argentina. No obstante, señaló que el mandatario debería conocer esa realidad debido a la responsabilidad que implica el ejercicio de la Presidencia de la Nación.

Las críticas también estuvieron dirigidas hacia Federico Sturzenegger, a quien responsabilizó por el contenido del proyecto. La referente de la Coalición Cívica puso en duda el criterio del ministro para avanzar con la reforma y cuestionó algunos de sus antecedentes como asesor en el exterior, al tiempo que expresó que, a su entender, el funcionario no comprende la dimensión del tema que pretende modificar.

En uno de los pasajes más contundentes de sus declaraciones, Carrió anticipó que llevará la discusión al ámbito judicial. Según manifestó, denunciará a quienes respalden el dictamen relacionado con la modificación del régimen de tierras y sostuvo que los impulsores de la iniciativa podrían afrontar consecuencias penales. En ese sentido, afirmó que considera que el proyecto vulnera principios vinculados con la defensa del patrimonio nacional.

Las declaraciones de la ex diputada se producen en un momento en que la reforma volvió a quedar postergada en el Senado. El tratamiento de la iniciativa, previsto inicialmente para la semana pasada, fue aplazado por cuarta vez luego de que el oficialismo no lograra reunir los votos necesarios para avanzar con el debate parlamentario.

De acuerdo con el cronograma previsto, la discusión fue reprogramada para el próximo 6 de agosto, mientras continúan las negociaciones entre el Gobierno y los distintos bloques legislativos para intentar alcanzar los consensos necesarios que permitan avanzar con la propuesta.

El proyecto oficial propone modificar el régimen vigente sobre la propiedad de tierras rurales y flexibilizar las restricciones para la adquisición de inmuebles por parte de extranjeros. Entre otros aspectos, contempla la posibilidad de que las provincias tengan mayores facultades para autorizar este tipo de operaciones dentro de sus respectivos territorios.

La iniciativa también generó diferencias dentro del propio oficialismo. Según trascendió, Federico Sturzenegger expresó reparos respecto de la última versión del dictamen elaborada en el Senado, mientras que algunos legisladores aliados mantienen objeciones sobre la eliminación de determinados límites para la compra de tierras por parte de capitales extranjeros.

Ese escenario refleja las dificultades que enfrenta el Gobierno para avanzar con una de las reformas incluidas dentro de su agenda de desregulación económica. La modificación de la Ley de Tierras se convirtió en uno de los proyectos que mayor debate genera tanto entre los bloques opositores como dentro de los espacios que habitualmente acompañan las iniciativas del Poder Ejecutivo.

En ese marco, las declaraciones de Carrió profundizaron la controversia política en torno a la iniciativa. La dirigente de la Coalición Cívica no solo rechazó el contenido del proyecto, sino que además elevó el tono de sus cuestionamientos al anticipar acciones judiciales contra quienes participen de su aprobación, incorporando un nuevo elemento de tensión al debate parlamentario que deberá retomarse en las próximas semanas.