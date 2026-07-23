Inter Miami, bajo investigación tras incorporar a Casemiro: la denuncia que complica al club de Messi

El Inter Miami volvió a ser protagonista del mercado de pases tras anunciar la incorporación de Casemiro, aunque la operación quedó envuelta en una polémica reglamentaria dentro de la Major League Soccer (MLS).

La liga estadounidense confirmó la apertura de una investigación para determinar si el club de Lionel Messi mantuvo contactos con el mediocampista brasileño antes de cumplir con los procedimientos establecidos por el reglamento.

El motivo de la investigación

El conflicto está vinculado al sistema de Discovery Rights, un mecanismo propio de la MLS que otorga a cada franquicia prioridad para negociar con determinados futbolistas que llegan desde el exterior.

En el caso de Casemiro, esos derechos pertenecían al LA Galaxy, por lo que cualquier negociación debía pasar previamente por el club californiano.

Si bien ambas instituciones alcanzaron posteriormente un acuerdo económico para destrabar la operación, la oficina del comisionado de la MLS busca determinar si Inter Miami inició conversaciones con el jugador antes de adquirir oficialmente esos derechos, lo que constituiría una infracción al reglamento de la competencia.

Qué puede pasar

Mientras avanza la investigación, Casemiro ya forma parte del plantel dirigido por Ángel Guillermo Hoyos, aunque todavía aguarda la resolución de algunos trámites administrativos para quedar habilitado.

En caso de comprobarse una irregularidad, la MLS podría aplicar distintas sanciones al Inter Miami, que irían desde multas económicas hasta restricciones deportivas relacionadas con el mercado de pases.